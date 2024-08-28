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Греция: от засухи мелеют озёра

Обмелевшее озеро на севере Греции
Обмелевшее озеро на севере Греции Авторское право Giannis Papanikos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Giannis Papanikos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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Северная Греция столкнулась с серьезным водным кризисом из-за длительной засухи, усугублённой последовательными волнами тепла и отсутствием осадков

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До недавнего времени озеро Пикролимни в 40 км к северо-западу от Салоник было популярным местом для принятия грязевых ванн, но этим летом здесь просто потрескавшаяся земля.

"В течение двух лет вообще не было дождей, поэтому озеро полностью высохло. Раньше в нем было много воды. Люди приходили купаться", -говорит Костас Парцис, председатель местного муниципалитета.

Береговая линия озера Дойрани, которое охватывает границу Греции с Северной Македонией, отступила за последние годы на 300 метров .

В Неа Силата, на Халкидики, оливковая роща Димитриса Пападакиса также страдает от засухи. За шесть недель до сбора урожая ему и его сыну приходится привозить воду на грузовиках из близлежащего района.

А в Неа Потидеа , очень популярном туристическом районе, местные жители прибегают ко всевозможным ухищрениям, чтобы справиться с частыми отключениями воды.

"Я использую цикл экономии: мою посуду, а затем использую эту воду во дворе. Я принимаю душ в тазике и выливаю воду во двор, потому что иначе все высохнет. Я стараюсь экономить воду везде, где могу, и когда это становится необходимым, я даже беру тележку и привожу морскую воду в туалет", - говорит Харула Псаропулу.

Служба по чрезвычайным ситуациям Европейского союза сообщает, что сильная засуха сейчас распространяется от Черного моря на запад до северной Греции.

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