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Хорватия: крупный лесной пожар в районе Сплита взят под контроль

Хорватия
Хорватия Авторское право Darko Bandic/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
Авторское право Darko Bandic/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Не менее 250 пожарных боролись с огнем в окрестностях хорватского города Сплит. Пламя полыхало с понедельника. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать.

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В Хорватии предотвращено распространение лесного пожара, пылавшего в окрестностях города Сплит, второго по величине в стране после столицы Загреба. К вечеру среды ситуация, по словам представителей экстренных служб, стабилизировалась.

Борьбу с огнем вели 250 пожарных. Никто из них не пострадал. Жителей нескольких домов, которым угрожала опасность, пришлось эвакуировать. Местные дороги перекрыли. Граждан призвали не проезжать вблизи района пожара без необходимости.

В тушении пламени были задействованы самолеты Canadair, которые сбрасывали воду на очаги возгорания.

Пожар вспыхнул в понедельник 26 августа после грозы и усилился на следующий день, чему способствовал сильный ветер.

В течение уходящего лета многим балканским странам, включая Болгарию, Грецию и Северную Македонию, пришлось противостоять огненной стихии.

Эксперты подчеркивают, что основная тяжесть глобального потепления приходится на государства Средиземноморья, которые страдают жары и засухи.

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