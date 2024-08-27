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Израиль: освобожденный ЦАХАЛ заложник воссоединился с семьей

Израиль
Израиль Авторское право AP/Israeli Defense Forces
Авторское право AP/Israeli Defense Forces
By Euronews
Опубликовано
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52-летний израильский бедуин Фархан Аль-Кади спасен силами безопасности и бойцами ЦАХАЛ из туннеля в Рафахе на юге сектора Газа. Мужчина был похищен боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября.

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Израильский заложник, похищенный боевиками ХАМАС во время нападения 7 октября, воссоединился со своей семьей. 52-летний израильский бедуин Фархан Аль-Кади был спасен силами безопасности и военными из туннеля в Рафахе на юге сектора Газа.

Премьер-министр Израиля поздравил военных и спецназ с успешно проведенной операцией. Ее подробности на данный момент не разглашаются.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: "Добро пожаловать домой, Фархан Аль-Кади. Я поздравляю ЦАХАЛ и Шин Бет с очередной успешной операцией по освобождению. Мы неустанно работаем над возвращением всех наших заложников. Мы делаем это двумя основными способами: путем переговоров и операций по освобождению. Оба способа вместе требуют нашего военного присутствия на местах и непрекращающегося военного давления на ХАМАС. Мы продолжим действовать таким образом, пока не вернем всех домой".

Мужчина по словам врачей находится в стабильном состоянии, но истощен. Аль-Кади жил в бедуинском поселении в пустыне Негев и работал охранником. У него одиннадцать детей. Во время пребывания в плену Аль-Кади стал дедушкой.

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