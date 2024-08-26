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Скончался Свен-Йоран Эрикссон, первый тренер-иностранец сборной Англии

Шведский футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон
Шведский футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон Авторское право AP Photo/Jon Super
Авторское право AP Photo/Jon Super
By Кнарик Хачатрян
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Шведский футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон умер в возрасте 76 лет. Он был первым иностранцем, возглавившим сборную Англии

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Свен-Йоран Эрикссон, шведский футбольный тренер, который пять лет был первым иностранным тренером Англии, скончался в понедельник у себя дома в окружении семьи. Ему было 76 лет.

Эрикссон сделал себе имя, выиграв трофеи на клубном уровне в Италии, Португалии и Швеции. Он умер через восемь месяцев после того, как у него диагностировали рак поджелудочной железы и сказали, что ему осталось жить не больше года.

В родной Швеции Эрикссон называли "Свеннис". После скромной девятилетней игровой карьеры он прекратил играть в 27 лет и начал карьеру тренера-кочевника, которая достигла своего пика, когда его наняла сборная Англии в 2001 году.

Эрикссон возглавил так называемое "золотое поколение" игроков, включая Дэвида Бекхэма, Стивена Джеррарда и Уэйна Руни, на чемпионатах мира в 2002 и 2006 годах и вывел команду в четвертьфинал на обоих турнирах, прежде чем ее выбили Бразилия и Португалия соответственно.

В единственном другом крупном турнире под руководством Эрикссона — чемпионате Европы 2004 года — Англия также была выбита на стадии четвертьфинала, снова Португалией и по пенальти, как на чемпионате мира в 2006 году.

Пребывание Эрикссона на одной из самых громких должностей в мировом футболе запомнилось почти так же, как и тем, что происходило за пределами поля. У него было два романа — один со шведской телеведущей Ульрикой Йонссон, а другой с секретарем Футбольной ассоциации Фарией Алам, — которые широво освещала английская жёлтая пресса.

"Моя личная жизнь в Англии была не очень личной", — сказал Эрикссон в 2018 году.

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