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Как будет выглядеть самый большой футбольный стадион в мире

Трибуны будущего самого большого стадиона в мире
Трибуны будущего самого большого стадиона в мире Авторское право Oualalou + Choi et Populous
Авторское право Oualalou + Choi et Populous
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В Марокко представлены изображения новой футбольной арены, которая станет крупнейшей в мире

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Стадион имени короля Хасана II в Касабланке, рассчитанный на 115 тысяч мест, станет крупнейшей футбольной ареной в мире и будет построен к ЧМ 2030 года, одной из хозяек которого станет Марокко. Авторы проекта рассчитывают, что именно здесь будет сыгран финальный матч турнира, на проведение которого также претендуют испанские "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и "Камп Ноу" в Барселоне.

Матчи чемпионата мира 2030 года, который будет проведен через 100 лет после первого мирового первенства, впервые пройдут сразу на трех континентах - в Европе, Африке и Южной Америке.

В настоящее время рекордсменом по вместимости футбольных арен является "Стадион Ныннадо имени Первого мая" в Пхеньяне (Северная Корея), вмещающий 114 000 зрителей. А вообще самым большим в мире считается стадион имени Нарендры Моди в Ахмадабаде (Индия). Он вмещает до 132 000 зрителей, но там играют не в футбол, а в крикет.

Подготовка к строительству Grand Stade Hassan II началась в октябре 2023 года на участке площадью 100 гектаров.

Стадион будет построен в 38 километрах от Касабланки
Стадион будет построен в 38 километрах от КасабланкиOualalou + Choi and Populous

Стадион был спроектирован парижскими архитекторами из студии Oualalou + Choi и мировым лидером спортивного дизайна Populous.

Архитектурные студии Oualalou + Choi и Populous опубликовали рендеры стадиона "Гран Стад Хасан II"
Архитектурные студии Oualalou + Choi и Populous опубликовали рендеры стадиона "Гран Стад Хасан II"Oualalou + Choi and Populous

Конструкция крыши вдохновлена марокканскими традициями и выглядит как огромный шатер.

Так будет выглядеть самый большой футбольный стадион в мире
Так будет выглядеть самый большой футбольный стадион в миреOualalou + Choi and Populous

Вокруг главного стадиона будут разбиты группы садов, в которых разместятся небольшие спортивные площадки и комплексы. Природно-спортивный оазис будет создан в 38 километрах к северу от Касабланки.

Стоимость проекта оценивается в 455 миллионов долларов.

Спортивные площадки и зеленые сады будущего стадиона
Спортивные площадки и зеленые сады будущего стадионаOualalou + Choi and Populous

Тарик Уалалу, директор и сооснователь компании Oualalou + Choi, а также ведущий архитектор проекта, сказал: "Корни "Гран Стад Хасан II" - в марокканской культуре с ее традициями и современными проявлениями. В его основе лежат древние и первозданные образы: муссем, шатер и сад, а также топография и ландшафты Марокко. Это щедрое пространство, открытое для мира и бережно относящееся к природе, которую оно защищает. "Гран Стад Хасан II" Касабланки - это воплощение великих традиций марокканского гостеприимства".

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