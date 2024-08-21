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Срочная новость. Босния и Герцеговина: по меньшей мере 3 учителя погибли в результате стрельбы в средней школе

Босния
Босния Авторское право Armin Durgut/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Armin Durgut/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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По сообщениям местных СМИ, стрельбу открыл бывший сотрудник школы, проникший в здание, когда шло собрание коллектива.

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Сотрудник школы застрелил по меньшей мере трёх человек и ранил ещё нескольких в среду в городе на северо-западе Боснии и Герцеговины, сообщают местные СМИ.

По поступающей информации, стрельба произошла в здании средней школы в городе Сански Мост, расположенном примерно в 300 километрах к северо-западу от столицы Сараева.

Региональное телевидение N1 сообщило, что у мужчины (предположительно, вахтёра, который находился под дисциплинарным взысканием) возник спор с руководством школы. Как утверждается, он открыл огонь по директору школы, секретарю и другим сотрудникам, а затем попытался покончить с собой.

Как пишет Reuters, нападавший был перевезён в соседний город Баня-Лука для оказания неотложной помощи.

Как и по всей Европе, боснийские школы закрыты на летние каникулы, поэтому в момент стрельбы детей в здании не было.

На Западных Балканах процветает чёрный рынок оружия, оставшегося со времён войн 1990-х годов, но стрельба в школах – сравнительно редкое явление.

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