EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Блинкен: "Израиль принял предложение по прекращению огня в Газе

Блинкен прилетел в Тель-Авив для переговоров
Блинкен прилетел в Тель-Авив для переговоров Авторское право Kevin Mohatt/AP
Авторское право Kevin Mohatt/AP
By Euronews и AP
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

По словам госсекретаря США, "следующий важный шаг - чтобы ХАМАС сказал "да".

РЕКЛАМА

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что Израиль принял предложение по устранению разногласий, препятствующих прекращению огня и освобождению заложников в Газе, и призвал ХАМАС сделать то же самое, не сказав при этом, были ли учтены проблемы, на которые ссылалась группировка.

Блинкен выступил после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и, как ожидается, отправится в Египет во вторник. Соединенные Штаты, Египет и Катар уже несколько месяцев пытаются достичь соглашения, но переговоры неоднократно срывались.

Блинкен не сказал, затрагивает ли так называемое "промежуточное предложение" требования Израиля о контроле над двумя стратегическими коридорами в Газе, которые, по словам ХАМАС, не могут быть реализованы, или другие вопросы, которые уже давно мешают переговорам.

"Сегодня в ходе очень конструктивной встречи премьер-министр Нетаньяху подтвердил мне, что Израиль поддерживает предложение о преодолении разрыва", - сказал Блинкен журналистам." "Следующий важный шаг - чтобы ХАМАС сказал "да".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

В Тель-Авие протестующие требуют заключить сделку с ХАМАС

США отправляют боевые корабли на Ближний Восток

США ждут удара по Израилю "в течение 48 часов". Иностранцы покидают регион

ХАМАС Энтони Блинкен Биньямин Нетаньяху Война Израиля с ХАМАС