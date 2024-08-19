Блинкен: "Израиль принял предложение по прекращению огня в Газе

By Euronews и AP

По словам госсекретаря США, "следующий важный шаг - чтобы ХАМАС сказал "да".

РЕКЛАМА

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что Израиль принял предложение по устранению разногласий, препятствующих прекращению огня и освобождению заложников в Газе, и призвал ХАМАС сделать то же самое, не сказав при этом, были ли учтены проблемы, на которые ссылалась группировка.

Блинкен выступил после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и, как ожидается, отправится в Египет во вторник. Соединенные Штаты, Египет и Катар уже несколько месяцев пытаются достичь соглашения, но переговоры неоднократно срывались.

Блинкен не сказал, затрагивает ли так называемое "промежуточное предложение" требования Израиля о контроле над двумя стратегическими коридорами в Газе, которые, по словам ХАМАС, не могут быть реализованы, или другие вопросы, которые уже давно мешают переговорам.

"Сегодня в ходе очень конструктивной встречи премьер-министр Нетаньяху подтвердил мне, что Израиль поддерживает предложение о преодолении разрыва", - сказал Блинкен журналистам." "Следующий важный шаг - чтобы ХАМАС сказал "да".