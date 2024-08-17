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Грузовик с фруктами и научной аппаратурой пристыковался к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-28" прибыл на МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-28" прибыл на МКС Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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Грузовой корабль "Прогресс МС-28" прибыл на МКС

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Грузовой космический корабль "Прогресс МС-28", который был запущен в четверг с космодрома Байконур, пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента МКС.

Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС - космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин.

"Прогресс МС-28" доставил на МКС 2 621 кг грузов, среди которых 950 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 50 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 200 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: еда для экипажа - свежие апельсины, грейпфруты и репчатый лук., предметы одежды и укладки для научных экспериментов.

На МКС также прибыл рентгеновский спектрометр для эксперимента "Монитор всего неба", который планируется установить на внешней поверхности модуля "Звезда" в ходе работ в открытом космосе.

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