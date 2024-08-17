"Хезболлах" обстреливает север Израиля в ответ на удар по Ливану

By Euronews

Боевики движения "Хезболлах" выпустили более 50 ракет по северу Израиля в ответ на удар по Ливану, жертвами которого стали 10 мирных жителей

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По меньшей мере 10 человек погибли в результате израильского удара по югу Ливана. Как сообщили местные власти, удар был нанесен по жилому дому в Вади аль-Кфуре в провинции Набатия. Среди погибших - женщина и двое ее детей. Еще пять человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии.

Этот удар стал одним из самых смертоносных в Ливане с тех пор, как движение "Хезболлах" и израильские военные начали обмениваться ударами 8 октября, на следующий день после того, как ХАМАС атаковал юг Израиля и спровоцировал войну в Газе. "Хезболлах" утверждает, что прекратит свои атаки, как только будет достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Представитель израильских военных Авичай Адраи заявил, что удар в южной провинции Ливана был нанесен по складу оружия, принадлежащему "Хезболлах".

Мохаммад Шоаиб, управляющий скотобойней в Вади аль-Кфуре, сказал, что ужар пришелся по "промышленной и гражданской зоне", где расположены заводы по производству кирпича, металла и алюминия, а также молочная ферма.

Дядя троих погибших в результате удара сказал, что они были рабочими завода и в момент удара находились у себя дома. Он отрицает, что на предприятии было оружие.

Позже "Хезболлах" объявило, что в ответ на удар выпустило залп ракет по общине Айелет ха-Шахар, расположенной недалеко от Сафада на севере Израиля. В заявлении говорится, что все 10 жертв в Ливане были гражданскими лицами.

Израильская армия заявила, что было обнаружено 55 снарядов, выпущенных из Ливана, некоторые из которых упали на открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало, но удары вызвали многочисленные пожары, говорится в сообщении.