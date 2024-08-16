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"Верните заложников!" Израильтяне требуют соглашения с ХАМАС

"Верните людей домой!"
"Верните людей домой!" Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP All rights reserved
Авторское право Ohad Zwigenberg/Copyright 2024 The AP All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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По данным израильских властей, в Газе удерживаются свыше 100 заложников и останки 30 человек. Вернуть их на родину требуют участники тель-авивской демонстрации, приуроченный к переговорам в Дохе.

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Тысячи демонстрантов прошли маршем по Тель-Авиву, требуя от своего правительства заключить соглашение об освобождении заложников, удерживаемых в Газе. Их призыв прозвучал на фоне стартовавших в Дохе переговоров о прекращении огня, в которых участвуют Израиль и страны-посредники.

Представители ХАМАС на слете в Дохе не поехали пояснив, что не хотят участвовать - цитата - в "переговорах ради переговоров, под прикрытием которых Израиль продолжает вести войну".

Израиль утверждает, что после атаки осенью 2023 ХАМАС по-прежнему удерживает в Газе свыше 100 заложников и останки более 30 человек. Группировка признана террористической в США и Евросоюзе.

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