EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Опасное солнце Италии: из-за жары врачи работают в усиленном режиме

Медики призывают оставаться в помещении или в тени.
Медики призывают оставаться в помещении или в тени. Авторское право Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Еuronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В Италии в 22 городах действует красное предупреждение из-за экстремальной жары. В Лацио больницы переведены в усиленный режим работы, за неотложной помощью обращается все больше пожилых.

РЕКЛАМА

В Италии - опасная для здоровья жара. Красное предупреждение сразу для 22 городов действует там со среды, а праздник Феррагосто в четверг прошел в режиме повышенной готовности медиков. Они неустанно призывают население избегать нахождения на солнце и соблюдать питьевой режим.

Пожилым особенно жарко

Регион Лацио, к которому относится столица, Рим, обнародовал чрезвычайный план по борьбе с последствиями тепловых волн для здоровья людей. На практие это означает, что отделения неотложной помощи предусматривают приоритетную госпитализацию пациентов, страдающих от проблем, вызванных жарой. В стране с большой долей людей старше 65 лет основная масса обращений к медикам исходит именно от пожилых.

Доктор Джузеппе Фамуларо, врач одной из римских больниц, подтверждает: "Эта возрастная группа подвержена большему риску. Наиболее распространенные проблемы со здоровьем в это время года связаны с обострением хронических заболеваний, кардиологических патологий, например, аритмии. Прибавьте к этому инфекции, нарушение функции почек и когнитивно-поведенчких расстройств".

Перегрелся и упал

Работа в условиях экстремальной температуры может быть очень сложной. Подсчитано, что ежегодно в Италии фиксируют до 4000 травм, связанных с плохим самочувствием на рабочем месте на пике зноя. Профсоюзы, особенно в строительном секторе, начали кампанию по повышению осведомленности общества и властей о рисках жары. Они призывают правительство ввести новый свод правил для защиты работников.

Алессандро Дженовезе, генеральный секретарь профсоюза Fillea Cgi, уточняет: "Вопросы охраны труда и травматизма на рабочем месте необходимо рассматривать в актуальном контексте потепления климата. Многое изменилось, если сравнить летнюю работу на стройке 30 лет назад и сегодня. 8-часовой рабочий день можно организовать, комбинируя смены по 6-7 часов летом с более длинными зимой".

А вот туристы особенно иностранные, судя по всему, не так страдают от повышения температуры. Банк Италии неуклонно фиксировал рост их трат в стране начиная с середины весны.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Демократические стандарты Италии: у Еврокомиссии есть претензии к Мелони

Сицилия ждет дождя: рекордная засуха уничтожает агробизнес и лишает людей воды

Италия принимает туристов, несмотря на жару в 40°C

Италия Аномальная погода Условия труда Жара