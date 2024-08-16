Опасное солнце Италии: из-за жары врачи работают в усиленном режиме

By Еuronews

В Италии в 22 городах действует красное предупреждение из-за экстремальной жары. В Лацио больницы переведены в усиленный режим работы, за неотложной помощью обращается все больше пожилых.

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В Италии - опасная для здоровья жара. Красное предупреждение сразу для 22 городов действует там со среды, а праздник Феррагосто в четверг прошел в режиме повышенной готовности медиков. Они неустанно призывают население избегать нахождения на солнце и соблюдать питьевой режим.

Пожилым особенно жарко

Регион Лацио, к которому относится столица, Рим, обнародовал чрезвычайный план по борьбе с последствиями тепловых волн для здоровья людей. На практие это означает, что отделения неотложной помощи предусматривают приоритетную госпитализацию пациентов, страдающих от проблем, вызванных жарой. В стране с большой долей людей старше 65 лет основная масса обращений к медикам исходит именно от пожилых.

Доктор Джузеппе Фамуларо, врач одной из римских больниц, подтверждает: "Эта возрастная группа подвержена большему риску. Наиболее распространенные проблемы со здоровьем в это время года связаны с обострением хронических заболеваний, кардиологических патологий, например, аритмии. Прибавьте к этому инфекции, нарушение функции почек и когнитивно-поведенчких расстройств".

Перегрелся и упал

Работа в условиях экстремальной температуры может быть очень сложной. Подсчитано, что ежегодно в Италии фиксируют до 4000 травм, связанных с плохим самочувствием на рабочем месте на пике зноя. Профсоюзы, особенно в строительном секторе, начали кампанию по повышению осведомленности общества и властей о рисках жары. Они призывают правительство ввести новый свод правил для защиты работников.

Алессандро Дженовезе, генеральный секретарь профсоюза Fillea Cgi, уточняет: "Вопросы охраны труда и травматизма на рабочем месте необходимо рассматривать в актуальном контексте потепления климата. Многое изменилось, если сравнить летнюю работу на стройке 30 лет назад и сегодня. 8-часовой рабочий день можно организовать, комбинируя смены по 6-7 часов летом с более длинными зимой".

А вот туристы особенно иностранные, судя по всему, не так страдают от повышения температуры. Банк Италии неуклонно фиксировал рост их трат в стране начиная с середины весны.