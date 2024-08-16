Болгарские правозащитники призывают Брюссель принять меры

By Euronews

После подписания президентом Болгарии спорного законопроекта о запрете "пропаганды" ЛГБТК+ в школах, местные НПО призывают Брюссель отреагировать и принять меры. В стране прошли акции как сторонников, так и противников закона.

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Неправительственные организации обратились с призывом к Европейской комиссии принять меры после того, как в Болгарии вступил в силу закон, запрещающий "пропаганду" ЛГБТ в школах.

Согласно поправкам в законодательство, которые в четверг подписал президент страны, распространение идей и взглядов "связанных с нетрадиционной сексуальной ориентацией и определением гендерной идентичности, отличной от биологической", запрещается.

Правозащитные организации призывали главу государства наложить вето на проект закона. По их мнению, его положения противоречат конституции страны.

Председатель Болгарского Хельсинкского комитета Радослав Стоянов убежден, что рано или поздно эти поправки будут отменены.

"Этот закон несовместим, например, с Европейской конвенцией по правам человека", - указывает Стоянов.

Другие считают, что решение парламентариев - шаг в правильном направлении.

"Я уверен, что более 90% людей в Болгарии, которые голосовали за этих депутатов, скорее поддерживают закон. Я бы сказал, что даже люди, которые голосовали за некоторые партии, которые выступили против этого закона, также поддерживают его", - предполагает член ассоциации "Месяц семьи", юрист Ангел Бузалов.

Спорные поправки в закон об образовании вызвали различную реакцию и в самих школах. Так, директор одной из софийских школ Величка Таседжикова считает, что в подобных законодательных изменениях нет нужды.

"Это крайне деликатная тема, затрагивающая сферу медицины и определенные общественные установки, и ей не место в специальном законе. Закон о дошкольном и школьном образовании регулирует определенные общественные отношения, которые находятся в другой плоскости", - подчеркивает Таседжикова.

После подписания закона президентом страны в Болгарии прошли акции, как сторонников, так и противников запрета на распространение в школах информации о "нетрадиционной сексуальной ориентации" и идентичности, отличной от биологического пола.