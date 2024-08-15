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Поклонники Тейлор Свифт собираются в Лондоне

Время концертов перенесено в интересах безопасности
Время концертов перенесено в интересах безопасности Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By LUKE HANRAHAN
Опубликовано
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После недавних террористических угроз в Вене организаторы шоу в Лондоне принимают строгие меры безопасности.

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Поклонники американской поп-звезды Тейлор Сфит начали собираться у стадиона "Уэмбли" в Лондоне заранее, при этом полиция предупредила фанатов, что приезжать не надо, если нет билетов.

После недавних террористических угроз в Вене организаторы шоу в Лондоне принимают строгие меры безопасности.

"Безопасность тоже стала глобализированной. Поэтому, безусловно, события в Вене сразу же создадут повышенный риск для аналогичного концерта в Лондоне"", — говорит специалист по рискам безопасности Яир Даррен.

Он руководит международной охранной компанией и говорит, что, несмотря на повышенную угрозу, люди должны продолжать жить без страха.

"Разведывательные службы в настоящее время очень, очень тесно сотрудничают. И, конечно, в более широком мировом контексте, геополитическом контексте, Великобритания является одним из самых безопасных мест. Так что, если вы спросите меня лично, я бы отправил своих детей с хорошим указанием быть очень осторожными и держать глаза открытыми", — говорит Яир.

"Атмосфера здесь, на "Уэмбли", уже накаляется, хотя столичная полиция рекомендовала болельщикам без билетов не собираться снаружи из-за повышенных мер безопасности. Несмотря на эти предупреждения, многие болельщики приехали заранее, чтобы быть ближе к действию. Вопрос в том, знают ли они об усилении мер безопасности и обеспокоены ли они?", — передает из Лондона корреспондент Euronews Люк Ханрахан.

"Мы знали об этом, но я не думаю, что это нас сильно беспокоит, потому что мы думаем, что они уже разобрались, да", — говорит Клара.

"Я думаю, это будет самое безопасное шоу, наверное, после того, что случилось в Вене, так что все должно быть хорошо. Думаю, что будет супер безопасно, к тому же не нужно позволить таким мешать вам жить своей жизнью, мы потратили много денег, много времени, усилий, и если Тейлор будет здесь, то и мы тоже", — говорят Ребекка и Рози.

"Мы не могли спать. Очень волновались. Больше, чем в день нашей свадьбы. Буквально проснулись в слезах", — говорят Анушка и Жасмин Шах.

Поклонники Тейлор Свфит едут на "Уэмбли" без страха и готовы к памятному вечеру, будучи уверенными в службах безопасности.

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