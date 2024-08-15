Состоялся новый раунд переговоров по прекращению войны Израиля с ХАМАС

By Euronews и AP, EBU

В четверг международные посредники провели новый раунд переговоров, направленных на прекращение войны между Израилем и ХАМАС и освобождение заложников. Потенциальная сделка рассматривается как последняя надежда на предотвращение ещё более масштабного регионального конфликта

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В четверг международные посредники провели новый раунд переговоров, направленных на прекращение войны между Израилем и ХАМАС и освобождение заложников. Потенциальная сделка рассматривается как последняя надежда на предотвращение ещё более масштабного регионального конфликта в условиях, когда число палестинских жертв превысило 40 тысяч человек, по данным местных органов здравоохранения.

Соединённые Штаты, Катар и Египет должны были встретиться с израильской делегацией в Дохе. ХАМАС, прямого участия которого не ожидается, обвиняет Израиль в новых требованиях в добавление к предыдущему предложению, которое получило поддержку США и международного сообщества и с которым ХАМАС в принципе согласился.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби назвал переговоры важным шагом и сказал, что они должны начаться в пятницу. По его словам, предстоит еще много работы, учитывая сложность соглашения.

Дипломаты надеются убедить Иран и "Хезболла" воздержаться от ответных мер на убийство высокопоставленного командира ливанского шиитского движения (в результате израильского авиаудара по Бейруту), а также главы Политбюро ХАМАС (в результате взрыва в Тегеране).

Посредники потратили несколько месяцев, пытаясь выработать трёхэтапный план, в соответствии с которым ХАМАС освободит десятки заложников, захваченных в результате нападения 7 октября. В обмен предлагается долгосрочное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение палестинцев, заключённых в израильские тюрьмы.

Обе стороны в принципе согласились с объявленным президентом Джо Байденом 31 мая планом. Но ХАМАС предложил “поправки”, а Израиль - “разъяснения”, в результате каждая сторона обвинила другую в выдвижении новых требований, которые та не может принять. ХАМАС отверг, в частности, израильское требование военного присутствия вдоль границы с Египтом и линию, разделяющую сектор Газа пополам, где он будет обыскивать возвращающихся в свои дома палестинцев, чтобы искоренить боевиков.

Родственник держит картонный портрет 79-летнего Хаима Пери из кибуца Нир-Оз, взятого в заложники ХАМАС. Тель-Авив, 15 августа 2024 г. Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Представитель ХАМАС Усама Хамдан сообщил Associated Press, что группа заинтересована только в обсуждении реализации предложения Байдена, а не в дальнейших переговорах по его содержанию. Палестинский чиновник, который внимательно следит за ходом переговоров, заявил, что ХАМАС не будет принимать участия в переговорах в четверг, но его высокопоставленные чиновники, проживающие в Катаре, готовы обсудить любые предложения посредников, как они делали это в ходе предыдущих раундов.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отрицает, что Израиль выдвинул новые требования, но сам он поднимал вопрос о том, продлится ли прекращение огня, заявляя, что Израиль по-прежнему привержен “полной победе” над ХАМАС и освобождению всех заложников.

Трудноразрешимый спор возник по поводу перехода от первого этапа прекращения огня, когда будут освобождены женщины, дети и другие уязвимые заложники, ко второму, когда будут освобождены пленные израильские солдаты и будет установлено постоянное прекращение огня. ХАМАС обеспокоен тем, что Израиль возобновит войну после освобождения первой партии заложников. Израиль опасается, что ХАМАС затянет переговоры об освобождении оставшихся заложников на неопределенный срок.

Хамдан предоставил документы, свидетельствующие, что ХАМАС согласился на промежуточное предложение США, по которому переговоры о переходе начнутся на 16-й день первого этапа и завершатся на пятой неделе. Совсем недавно ХАМАС выступил против того, что, по его словам, является новыми требованиями Израиля сохранить присутствие вдоль границы между Газой и Египтом и на дороге, разделяющей северную и южную части Газы.

О Господи, мы надеемся, что они достигнут соглашения, и война закончится. Потому что население полностью уничтожено, у людей больше не осталось сил дышать, люди устали... Абу Нидаль Эвейни житель Дейр-эль-Балах в центральной части Газы

Израиль отрицает, что это новые требования, заявляя, что ему необходимо присутствие вдоль границы для предотвращения контрабанды оружия и что он должен обыскивать палестинцев, возвращающихся в северную часть Газы, чтобы убедиться, что они не вооружены. Требования были обнародованы совсем недавно.

Война началась, когда 7 октября боевики ХАМАС прорвались через усиленно охраняемую границу, совершив нападение на фермерские общины и военные базы, убив около 1200 человек, в основном мирных жителей. Ещё 250 человек были похищены. Более 100 заложников удалось освободить в ходе недельного прекращения огня в ноябре. Около 110 человек, как полагают, все еще находятся в Газе, хотя израильские власти убеждены, что около трети из них умерли. Семеро были спасены в ходе военных операций.

В результате ответного наступления Израиля погибли 40 005 палестинцев, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Газы, не уточнив, сколько из них были боевиками. Это наступление привело к разрушениям на всей территории и вынудило подавляющее большинство из 2,3 миллионов жителей Газы покинуть свои дома, причем зачастую по нескольку раз. Последовательные приказы об эвакуации и военные операции привели к тому, что сотни тысяч людей оказались в так называемой гуманитарной зоне вдоль побережья, где живут в переполненных палаточных лагерях с ограниченными возможностями. Группы по оказанию помощи с трудом доставляют продовольствие и другие предметы первой необходимости.