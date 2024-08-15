Бельгия: почтовые открытки снова входят в моду

By Euronews

Бельгийцы, как отмечает Почтовая служба страны, с каждым годом отправляют все меньше писем. Этому виду корреспонденции люди предпочитают открытки.

РЕКЛАМА

Почтовая служба Бельгии отмечает устойчивый спад письменной корреспонденции. Однако свое очарование все еще сохраняют открытки.

"Открытки - это в своем роде ретро-объект. Это правда, что мое поколение не так часто покупает открытки, но мы их приобретаем. Это физический объект, который мы храним. Открытка - это сувенир для человека, который ее получает", - говорит покупатель в одном из книжных магазинов Брюсселя.

Ему вторит девушка: "Для меня очень важно запечатлеть какой-то момент в памяти и поделиться им с человеком. И да, для меня это действительно некий вектор эмоций, возвращение к детским воспоминаниям".

Путь открыток до адресата во многом зависит от компьютеров и передовых технологий. Сортировочные машины Brussels X способны обрабатывать 25 000 до 30 000 единиц корреспонденции в час.

Матье Годефруа, представитель Bpost: "В почтовой службе Бельгии мы не делаем различий в цифрах между открытками и обычной почтой, такой как письма. Но каждый год мы видим спад от 5 до 10%. В прошлом году спад составил 8,4%".