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Новые жертвы в секторе Газа накануне переговоров о прекращении огня

Палестинцам приказано эвакуироваться из Хан-Юниса
Палестинцам приказано эвакуироваться из Хан-Юниса Авторское право AP Photo/Abdel Kareem Hana
Авторское право AP Photo/Abdel Kareem Hana
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Международные посредники надеются в четверг провести новый раунд переговоров, но шансов добиться прорыва немного.

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В результате новых израильских ударов по сектору Газа в ночь на среду погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе пять детей и их родители, сообщают палестинские медики. Минздрав Газы находится под контролем группировки ХАМАC.

Один из ударов пришелся на дом семьи в застроенном лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа.

Израиль заявляет, что старается не причинять вреда мирным жителям и возлагает ответственность за их гибель на группировку, утверждая, что боевики действуют в жилых районах.

Накануне армия обороны Израиля заявила, что за последние сутки в районе Рафах на юге сектора Газа были убиты более 100 боевиков ХАМАС и уничтожена их инфраструктура.

Палестинская сторона сообщает, что днем ранее в результате израильских атак погибло множество мирных жителей, в том числе несколько детей в квартире в Дейр-эль-Балахе.

В среду израильские военные приказали еще большему числу палестинцев покинуть Хан-Юнис и закрыли маршрут доставки гуманитарной помощи в Рафах, заявив, что район обстреливают боевики.

Израиль продолжает операцию в секторе Газа накануне нового раунда переговоров, направленных на достижение прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

США, Катар и Египет надеются провести переговоры в четверг в Дохе или Каире и стать посредниками в достижении соглашения, но стороны по-прежнему далеки друг от друга по ряду вопросов даже после нескольких месяцев непрямых переговоров и шансы на прорыв кажутся незначительными.

СМИ сообщают, что официальный представитель ХАМАС Ахмад Абдул Хади заявил, что группировка не будет участвовать в этом раунде.

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