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В разговоре с Маском Трамп обвинил Байдена во вторжении России в Украину

Трамп и Маск проговорили более двух часов в ходе публичной беседы, транслировавшейся на платформеX.
Трамп и Маск проговорили более двух часов в ходе публичной беседы, транслировавшейся на платформеX. Авторское право Rick Bowmer/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Rick Bowmer/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Кандидат от республиканцев в ходе своей предвыборной кампании утверждал, что сможет закончить войну в течение одного дня, если его переизберут президентом.

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Дональд Трамп в разговоре с миллиардером Илоном Маском на платформе X заявил, что президент США Джо Байден виноват во вторжении России в Украину.

Яростно нападая на нынешнего президента, Трамп заявил, что Россия никогда бы не вторглась в Украину, если бы Байден не был на посту.

Трамп утверждал, что его "крепкие" отношения с Путиным могли бы предотвратить конфликт, заявив, что он даже говорил Путину не предпринимать никаких действий.

"Я очень хорошо ладил с (президентом России Владимиром) Путиным, и он уважал меня", - сказал Трамп, добавив: "Мы говорили об Украине. Она была зеницей его ока. Но я сказал ему: "Не делай этого".

"Россия вместе с нами победила Германию, и они победили Наполеона. Вы знаете, они существуют уже давно. Они большая боевая сила, и это очень несправедливо... Мы находимся в очень плохом положении. И я не собираюсь обвинять всех подряд, но могу сказать, что я мог бы это остановить", - сказал Трамп.

Трамп и Путин на встрече в 2017 году
Трамп и Путин на встрече в 2017 годуEvan Vucci/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Бывший президент США также затронул тему помощи Украине, предположив, что ЕС должен сравняться по расходам с США.

"Я говорю: "Почему вы не собираетесь уравнять расходы? Почему они не платят столько же, сколько и мы?" - сказал Трамп. "Почему Соединенные Штаты платят непропорционально больше за оборону Европы, чем Европа? Это не имеет смысла. Это несправедливо, и с этим нужно разобраться".

Он также раскритиковал торговые правила ЕС, заявив, что "они дают большое преимущество Соединенным Штатам в торговле".

"Они не такие жесткие, как в Китае, но они плохие", - добавил он.

'Он был очень почтителен со мной'

Затем Трамп похвалил президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "благородным" за то, как он повел себя в телефонном разговоре, который привел к первому импичменту Трампа в 2019 году.

"Честно говоря, нет никого, кто чувствовал бы себя хуже из-за ситуации в Украине, чем я, потому что я знаю, что этого никогда бы не произошло, - сказал Трамп, - Я знаю Зеленского. Он был очень почтителен ко мне, потому что, когда они затеяли дело о "российском влиянии", они сказали, что я разговаривал с ним по телефону. Он сказал, что это был идеальный телефонный разговор".

Комментарии Трампа по поводу Украины стали следствием утечки текстовых сообщений между его кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом и ультраправым сторонником теорий заговора Чарльзом Джонсоном, в которых Вэнс пренебрежительно отзывается о поддержке Украины со стороны США.

Трам и Вэнс на митинге в Атланте
Трам и Вэнс на митинге в АтлантеBen Gray/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

По данным Washington Post, Вэнс сказал Джонсону: "Я даже не буду отвечать на звонки из Украины".

Текстовые разговоры датированы октябрем 2023 года и совпали с попыткой республиканцев в Конгрессе помешать принятию пакета помощи для Украины.

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