Ошибка министра? Словаки против кадровых решений в культурной сфере

By Euronews

Словаки протестуют против кадровых решений министра культуры Мартины Шимковичовой.

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Братислава протестует против последних решений министерства культуры и требует отставки главы ведомства Мартины Шимковичовой. Акция несогласия, начатая в понедельник, собрала в столице Словакии, по данным организаторов мероприятия, до 9 тысяч человек. Среди них - немало представителей творческой среды, которые пообещали продолжить демонстрации.

Мартина Шимковичова - бывшая телеведущая, она пришла в кабмин от Словацкой национальной партии год назад и недавно уволила директоров Словацкого национального театра и Словацкой национальной галереи. Представители гражданской инициативы "Открытия культура", организовавшие акцию протеста при участии парламентской оппозиции, критикуют необоснованные, с их точки зрения, решения министра, обвиняя ее в попытке установить в творческой сфере тотальный контроль.

Шимковичову критикуют и за участие в подготовке и проведении нового закона об общественном словацком телевидении и радио, а также за неоднозначно воспринятое словаками решение возобновить культурное сотрудничество с Россией и Беларусью - на фоне санкций против этих стран.