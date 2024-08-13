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ХАМАС обстрелял ракетами Тель-Авив

ЦАХАЛ призвал жителей и беженцев эвакуироваться из Хан-Юниса
ЦАХАЛ призвал жителей и беженцев эвакуироваться из Хан-Юниса Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в районе Хан-Юниса

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Группировка ХАМАС выпустила две ракеты в сторону Тель-Авива — это первая атака города с конца мая. Однако цели снаряды не достигли. Израильские источники заявили, что одна ракета упала в море, другая не смогла пересечь границу и упала на территории Сектора Газа.

Ракеты, как сообщается, были запущены с юга Сектора Газа. Ранее израильские военные объявили о новой операции в этом районе, заявив, что их целью являются именно боевики, ответственные за обстрел израильских городов. Город Хан-Юнис подвергся артиллерийским и авиационным ударам, населению и беженцам было указано эвакуироваться.

Между тем международные дипломаты не оставляют надежд достичь прекращения огня: начало нового этапа переговоров запланировано на четверг. Израильские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Иран может отказаться от обещанных ударов по Израилю, если договорённость будет достигнута.

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