EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Балканы в огне. Под угрозой - реликтовые леса Европы

Пожары на Балканах.
Пожары на Балканах. Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Серьезные возгорания зафиксированы в БиГ и Албании. К тушению огня привлекают армию.

РЕКЛАМА

В Республике Сербской пожар угрожает сохранности национального парка Сутьеска. Там от огня пострадали вековые хвойные деревья, всего пламенем охвачены 150 гектаров леса и лугов. Местные власти обратились за помощью к центральному правительству и вооруженным силам Боснии и Герцеговины, чтобы предотвратить гибель парка, на территории которого растет один из четырёх реликтовых лесов Европы

Нияз Имамович, президент пожарной службы Илидзы, называет ситуацию "крайне сложной": "Там валятся деревья, падают камни, и нам, пожарным, то и дело приходится тормозить, возвращаться. Мы имеем дело с очень, очень крутыми участками, каньонами, и падающие стволы вновь воспламеняются".

Горят леса и в других регионах Балкан. Албанские пожарные боролись с пламенем в городе Финик, сообщая, что всего в стране огнем охвачены по меньше мере 11 горных районов. Ближайшее к столице, Тиране, возгорание зафиксировано на дистанции в 250 км. Это не первый цикл пожаров в Албании нынешним летом. В середине июля к борьбе с огнем была привлечена армия.

Сейчас в фокусе особого внимания специалистов - не затихающий уже неделю пожар на границе с Северной Македонией.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Два дня борьбы: под Афинами остановили крупный пожар

В Италии взорвалась древняя хижина-трулло

В Германии обрушилось здание гостиницы, есть жертвы

пожары пожарные Жара