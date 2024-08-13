Балканы в огне. Под угрозой - реликтовые леса Европы

By Euronews

Серьезные возгорания зафиксированы в БиГ и Албании. К тушению огня привлекают армию.

РЕКЛАМА

В Республике Сербской пожар угрожает сохранности национального парка Сутьеска. Там от огня пострадали вековые хвойные деревья, всего пламенем охвачены 150 гектаров леса и лугов. Местные власти обратились за помощью к центральному правительству и вооруженным силам Боснии и Герцеговины, чтобы предотвратить гибель парка, на территории которого растет один из четырёх реликтовых лесов Европы

Нияз Имамович, президент пожарной службы Илидзы, называет ситуацию "крайне сложной": "Там валятся деревья, падают камни, и нам, пожарным, то и дело приходится тормозить, возвращаться. Мы имеем дело с очень, очень крутыми участками, каньонами, и падающие стволы вновь воспламеняются".

Горят леса и в других регионах Балкан. Албанские пожарные боролись с пламенем в городе Финик, сообщая, что всего в стране огнем охвачены по меньше мере 11 горных районов. Ближайшее к столице, Тиране, возгорание зафиксировано на дистанции в 250 км. Это не первый цикл пожаров в Албании нынешним летом. В середине июля к борьбе с огнем была привлечена армия.

Сейчас в фокусе особого внимания специалистов - не затихающий уже неделю пожар на границе с Северной Македонией.