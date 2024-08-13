Махмуд Аббас поддерживает Москву "без малейших сомнений". Об этом глава Палестинской национальной администрации заявил во вторник президенту России в Ново-Огарево, на встрече в рамках его официального визита в РФ
Махмуд Аббас поддерживает Москву "без малейших сомнений". Об этом глава Палестинской национальной администрации заявил во вторник президенту России в Ново-Огарево, на встрече в рамках его официального визита в РФ. Лидеры обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке и войну в Газе.
Касаясь ситуации на Ближнем Востоке в свете нынешнего обострения палестино-израильского конфликта и беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа, Путин заявил: "Мы с большой болью и озабоченностью наблюдаем за гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине. Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы поддержать палестинский народ. Вы знаете, мы отправили около 700 тонн грузов различного рода”.
Президент России подтвердил, что поддерживает создание палестинского государства и подчеркнул, что позиция Москвы о необходимости мирного урегулирования с Израилем остается неизменной.