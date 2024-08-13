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Махмуд Аббас поддерживает Москву "без малейших сомнений"

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции Ново-Огарево, 13 августа 2024 г.
Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции Ново-Огарево, 13 августа 2024 г. Авторское право Alexey Maishev/Sputnik
Авторское право Alexey Maishev/Sputnik
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано
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Махмуд Аббас поддерживает Москву "без малейших сомнений". Об этом глава Палестинской национальной администрации заявил во вторник президенту России в Ново-Огарево, на встрече в рамках его официального визита в РФ

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Махмуд Аббас поддерживает Москву "без малейших сомнений". Об этом глава Палестинской национальной администрации заявил во вторник президенту России в Ново-Огарево, на встрече в рамках его официального визита в РФ. Лидеры обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке и войну в Газе.

Мы терпеливы, непоколебимы на своей земле и требуем прекращения боевых действий, предоставления гуманитарной помощи палестинцам, недопущения их перемещения
Махмуд Аббас
глава Палестинской национальной администрации

Касаясь ситуации на Ближнем Востоке в свете нынешнего обострения палестино-израильского конфликта и беспрецедентной гуманитарной катастрофы в секторе Газа, Путин заявил: "Мы с большой болью и озабоченностью наблюдаем за гуманитарной катастрофой, которая развернулась в Палестине. Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы поддержать палестинский народ. Вы знаете, мы отправили около 700 тонн грузов различного рода”.

Мы обеспокоены потерями среди гражданского населения. По данным ООН, это уже 40 тысяч человек. И это, в основном, женщины и дети
Владимир Путин
президент России

Президент России подтвердил, что поддерживает создание палестинского государства и подчеркнул, что позиция Москвы о необходимости мирного урегулирования с Израилем остается неизменной.

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