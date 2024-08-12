США предпринимают попытки побудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от власти в обмен на амнистию, сообщает The Wall Street Journal. Прокуроры МУС заявили в свою очередь, что “активно следят” за событиями в Венесуэле, где органы безопасности развернули репрессии против оппозиции

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США предпринимают попытки побудить президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от власти в обмен на амнистию, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников.

В администрации Байдена обсуждают вопрос о помиловании Мадуро и его помощников, которых Минюст США обвиняет в участии в наркотрафике и в поставках кокаина в страну.

По словам одного из источников WSJ, Вашингтон «выложил на стол все», чтобы убедить Мадуро уйти до истечения его срока в январе. Другой собеседник издания говорит, что США будут готовы предоставить гарантии не преследовать Мадуро и его помощников с целью экстрадиции.

В 2020 году США объявили награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Мадуро, меньшие суммы были предложены за информацию о его подельниках.

США уже предлагали Мадуро амнистию во время секретных переговоров в Дохе в 2023 году, но тот отказался обсуждать условия, при которых он мог бы покинуть свой пост, рассказали источники WSJ. По их данным, позиция Мадуро с тех пор не изменилась.

Сам Мадуро на пресс-конференции 9 августа заявил, что открыт для переговоров, если Вашингтон проявит к нему уважение. В остальном он просит США «не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы».

Как отмечает The Wall Street Journal, победа Трампа на президентских выборах в США может сорвать переговоры с Мадуро. Не исключно, что Трамп может возобновить свою агрессивную политику в отношении Венесуэлы, когда его администрация отменила нефтяные санкции и поддержала теневое правительство страны с целью свержения режима.

29 июля Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что президентские выборы в стране выиграл действующий лидер Николас Мадуро, за которого проголосовали 51,2% избирателей.

Диосдадо Кабельо - лидер Объединённой социалистической партии Венесуэлы в Верховном суде, куда он прибыл для судебной проверки результатов выборов, 9 августа 2024 г. Matias Delacroix/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Кандидат от оппозиции, 74-летний Эдмундо Гонсалес, получил, по подсчетам совета, 44,2% голосов. Оппозиция с результатами не согласилась. Собранные ей данные показали, что Гонсалес выиграл почти 38 процентных пунктов, набрав 7,3 миллиона голосов против 3,3 миллиона голосов у Мадуро.

Госдепартамент США на основании собранных данных также признал Гонсалеса победителем президентских выборов, заявив, что обработка голосов «прошла с серьезными нарушениями, в результате чего были объявлены результаты, которые не отражают волю венесуэльского народа».

После объявления результатов выборов в Каракасе и других городах Венесуэлы начались протесты. Полиция и военные применили против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Reuters, в ходе демонстраций погибли не менее двух человек. Мадуро заявил, что в Венесуэле вновь "предпринимается попытка совершить государственный переворот".

Между тем прокуроры Международного уголовного суда заявили в понедельник, что “активно следят” за событиями в Венесуэле, где органы безопасности развернули репрессии против оппозиции после спорных президентских выборов.

Лояльные президенту Николасу Мадуро силы задержали более 2000 человек за демонстрации против президента или за то, что они поставили под сомнение его заявления о победе на выборах 28 июля.

В письменном заявлении для журналистов офис прокурора Международного уголовного суда Карима Хана заявил, что “активно следит за текущими событиями и получил многочисленные сообщения о случаях насилия и других обвинениях после президентских выборов 28 июля в Венесуэле”.

В заявлении говорится, что офис Хана “взаимодействовал с правительством Венесуэлы на самом высоком уровне, чтобы подчеркнуть важность обеспечения соблюдения верховенства закона в настоящий момент и подчеркнуть, что все люди должны быть защищены от нарушений, которые могут представлять собой преступления по Римскому статуту”.

Архив: 19 июля 2024 года Аргентина обратилась в Международный уголовный суд с просьбой присоединиться к международной жалобе в связи с возможными преступлениями режима Мадуро. Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Мадуро со своей стороны призвал венесуэльцев сообщать о тех, кто сомневается в результатах выборов с помощью приложения, изначально созданного для сообщения о перебоях в подаче электроэнергии. Он также пообещал, что правительство переоборудует две тюрьмы, в которых доминируют бандитские группировки, в связи с ожидаемым ростом числа заключенных. “Пощады не будет”, - заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

МУС ведёт расследование в связи с насилием, последовавшим за выборами в Венесуэле в 2017 году, но до сих пор не запрашивал ордеров на арест. Хан объявил в конце 2021 года, что начинает расследование по ходатайству Аргентины, Канады, Колумбии, Чили, Парагвая и Перу.

В понедельник его офис заявил, что “эти расследования продолжаются с особой тщательностью”. В МУС выделили онлайн-портал, на котором могут быть представлены потенциальные доказательства. “Если у какого-либо лица или организации есть информация, которая может иметь отношение к текущему расследованию, мы будем рады, если вы предоставите ее”, - говорится в заявлении обвинения.