Рихард Люгнер скончался в Вене, ему был 91 год

By Euronews и EBU

Австрийский миллиардер, бывший строительный подрядчик и независимый кандидат в президенты скончался в своём особняке в Вене, ему был 91 год. Многолетний спонсор Венского бала, он каждый год приглашал мировых знаменитостей и выплачивал им баснословные гонорары.

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Рихард Люгнер - австрийский миллиардер, бывший строительный подрядчик и независимый кандидат в президенты скончался в своём особняке в Вене. Ему был 91 год. Он был известен как многолетний спонсор Венского бала, каждый год приглашавший мировых знаменитостей и выплачивая им баснословные гонорары.

Люгнер дважды баллотировался на президентских выборах в Австрии в качестве независимого кандидата. На президентских выборах 1998 года он занял четвертое место среди пяти кандидатов, получив 9,91% голосов избирателей. Для участия в парламентских выборах, которые состоялись в следующем году, Лугнер организовал отдельную платформу под названием “Die Unabhängigen” (“Независимые”). Платформа получила всего 1,02% голосов и ни одного места в Национальном собрании Австрии.

На президентских выборах 2016 года 84-летний Люгнер был старейшим кандидатом. Он получил 2,26% голосов и исключил возможность выдвижения своей кандидатуры в будущем.

В сентябре 1990 года Люгнер открыл собственный торговый центр “Люгнер Сити” в рабочем районе Вены, седьмой по величине в Австрии. В 1992 году миллирдер привёз в супермаркет американского певца и актера Гарри Белафонте, а также пригласил его на всемирно известный Венский оперный бал. С тех пор он каждый год платил какой–нибудь знаменитости за посещение его торгового центра, а затем сопровождал её в качестве гостя на Венский оперный бал.

Знаменитыми гостями Лугнера на балу Венской оперы были Гарри Белафонте (1992), Джоан Коллинз (1993), Ивана Трамп (1994), Софи Лорен (1995), Грейс Джонс (1996), Сара Фергюсон (1997), Ракель Уэлч (1998), Фэй Данауэй (1999), Жаклин Биссет. (2000), Фарра Фосетт (2001), Клаудия Кардинале (2001), Памела Андерсон (2003), Энди Макдауэлл (2001), Джери Холливелл (2005), Кармен Электра (2006), Пэрис Хилтон (2007), Дита фон Тиз (2008), Николетт Шеридан (2009), Дитер Болен (2010), Карима “Руби” эль-Махруг и Ларри Хагман (2011), Бриджит Нильсен и Роджер Мур (2012), Мира Сорвино и Джина Лоллобриджида (2013), Ким Кардашьян (2014), Элизабетта Каналис (2015), Брук Шилдс (2016), Голди Хоун (2017), Мелани Гриффит (2018), Эль Макферсон (2019), Присцилла Пресли (2024).

Его бурналя личная жизнь также вызывала постоянный интерес СМИ. Люгнер был женат шесть раз, у него четверо детей. В июне 2024 года его избранницей стала 42-летня Симоне Рейлендерт, но брак продлился два месяца: в последнее время Рихарда Люгнера всё чаще беспокоили проблемы со здоровьем - в июле ему, помимо прочего, была проведена операция на сердце.