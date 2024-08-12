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Из-за лесного пожара вблизи Афин эвакуированы несколько населенных пунктов

Афины, Греция
Афины, Греция Авторское право Michael Varaklas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Michael Varaklas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и EBU
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В Греции идет борьба с лесными пожарами. В ликвидации очагов возгорания задействованы 250 пожарных, 12 самолетов и 7 вертолетов.

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В Греции на фоне жаркой погоды бушуют лесные пожары. В тридцати километрах к северо-востоку от Афин пришлось эвакуировать жителей нескольких населенных пунктов. К борьбе с огнем привлечены 250 пожарных. К ним присоединились десятки добровольцев.

Как сообщается, в некоторых местах высота пламени достигает 25-ти метров. В ликвидации пожаров задействованы 12 самолетов и 7 вертолетов. Они сбрасывают воду на очаги возгорания.

К западу от Афин, недалеко от города Мегара, также идет борьба со стихией. Здесь распространение огня удалось ограничить. Дым от лесных пожаров закрыл солнце в небе над столицей.

Этим летом в Греции произошло более 2 тысяч лесных пожаров, причиной которых, в том числе, стали умышленные поджоги.

Министерство по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защитепредупреждает, что высокий уровень пожарной опасности продлится до 15 августа.

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