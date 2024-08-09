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Барселона: "Гражданский патруль" ведет борьбу с карманниками

Барселона, Испания
Барселона, Испания Авторское право Manu Fernandez/Copyright 2016 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu
Авторское право Manu Fernandez/Copyright 2016 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu
By Euronews
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Барселона привлекает миллионы туристов. Однако многие путешественники возвращаются домой без своих мобильных телефонов и кошельков. Вызов карманникам бросает общественное движение "Гражданский патруль Барселоны".

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В Барселоне сотрудники испанской полиции пытаются дать отпор карманникам на фоне участившихся краж. Страдают и местные жители, и туристы. Люди остаются без мобильных телефонов, кошельков и документов. Некоторые считают, что полиция делает недостаточно. В их числе Элиана Герреро, основатель группы "Гражданский патруль Барселоны".

Элиана Герреро, жительница Барселоны: "Наш метод такой. Мы наблюдаем за станциями метро и автобусами, чтобы, прежде всего, сделать карманников видимыми для общественности. Мы снимаем их на видео и выкладываем ролики в социальных сетях. Это уязвляет их больше всего. Полиция не может этого сделать. Что вредит этим группам и, чего они больше всего пытаются избежать, так это того, что их узнают. Вот это мы и делаем через наши каналы в социальных сетях".

Элиана Герреро утверждает, что в последние годы ситуация с карманными кражами в Барселоне стала заметно хуже. По ее словам, число краж и грабежей в городе возросло в геометрической прогрессии.

Элиана Герреро, жительница Барселоны: "Посредством нашей мести карманникам мы хотим добиться изменения закона, чтобы им не было вот так просто украсть кошелек или телефон, и выйти сухими из воды. А сейчас они могут украсть ваш паспорт, ваши деньги и ваш телефон без всяких последствий".

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