Израиль лишил аккредитации 8 норвежских дипломатов

By Euronews

В израильском МИД считают, что Норвегия проводит "одностороннюю политику" по палестинскому вопросу. Решение о лишении дипломатов аккредитации принято в ответ на "серию недавних антиизраильских шагов, предпринятых правительством Норвегии", включая признание палестинского государства.

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Израиль заявил, что больше не будет "содействовать норвежским дипломатам" в их работе на палестинских территориях.

Восемь представителей дипмиссии Норвегии в Израиле лишены аккредитации по решению Министерства иностранных дел страны, глава которого заявил, что это сделано в ответ на "антиизраильские и односторонние действия правительства" Норвегии, включая признание Осло палестинского государства. Лишенные аккредитации дипломаты отвечали за контакты с Палестинской национальной администрацией.

Норвегия назвала это "крайним шагом" и заявила, что он будет иметь последствия для отношений страны с израильским правительством.

Норвежский МИД вызвал главу дипмиссии Израиля в Осло для выражения протеста.

HRW обвиняет ЦАХАЛ в убийствах мирных жителей

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором говорится, что израильские солдаты убили по меньшей мере восемь палестинцев и тяжело ранили двух в городе Газа в декабре.

Члены семьи заявили, что в доме не было ни боевиков, ни оружия, и что они не были связаны с какой-либо вооруженной группировкой.

Израильские военные пока не комментировали эти обвинения.

Несколькими неделями ранее организация обвинила ХАМАС в преступлениях против человечности в докладе, посвященном нападению боевиков на Израиль 7 октября 2023 года.

Осторожное заявление Эр-Рияда

Саудовская Аравия назвала убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране "вопиющим нарушением международного права", не упомянув при этом Израиль.

Заявление прозвучало на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке по поводу усиливающихся опасений относительно широкомасштабной войны в регионе.

Иран и ХАМАС обвинили Израиль в организации убийства, хотя официально Тель-Авив не взял на себя ответственность за гибель Хании.

Новые удары по Газе и призыв об эвакуации

Армия обороны Израиля нанесла удары по двум школам в секторе Газа, так как там укрывались боевики ХАМАС, сообщили в ЦАХАЛ.

Отмечается, что "точечные авиаудары" были нанесены по школам Абдель Фаттах Хамуда и Аз-Захра в городе Газа, поскольку у израильских военных имелись разведданные о том, что здания используются группировкой в качестве командных пунктов, где "руководство ХАМАС планировало террористические операции".

В ЦАХАЛ вновь призвали палестинцев, находящихся в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа, эвакуироваться в обозначенную гуманитарную зону. Представитель Армии обороны Израиля отметил, что военные намерены "решительно действовать" против террористических группировок в этом районе.