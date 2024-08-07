От иммерсивных показов моды до инкубатора для техстартапов — Qatar 365 рассказывает, как страна строит будущее, диверсифицируя экономику. Мы также встретились с Фахадом Аль-Кувари из Invest Qatar и узнали, как агентство по содействию инвестициям планирует развивать инновации и бизнес в регионе.

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В этом выпуске Qatar 365 продолжает исследовать значительную роль технологий в нашей повседневной жизни. В районе Мшейреб в Дохе в отеле M7 состоялась вторая конференция под вывеской «Технологии, образование, финансы, мода и искусство». Аадель Халим посетил ее и узнал, как технологии меняют мир бизнеса и моды. Художественная свобода стала центральным сюжетом трехдневной конференции TEFFA, прошедшей в Doha Design District. Аадель встретился с местными и международными инноваторами, которые собрались в Катаре, чтобы поделиться своим видением на тему этого года «(Р)Эволюция ИИ». Гостей ждали иммерсивные впечатления на показе мод с дополненной реальностью и первом на Ближнем Востоке конкурсе Fashathon — модном хакатоне.

Привлечение новых и начинающих талантов в Катар — долгосрочный приоритет для страны. Чтобы показать серьезность намерений, Катар объявил о вложении 1 миллиарда долларов в поддержку предпринимателей и стартапов в регионе. В инвестиционной программе участвует инициатива «Startup Qatar» от Invest Qatar. Это справочная онлайн-платформа, где собрана необходимая информация, чтобы помочь международным стартапам начать или развивать бизнес в стране. Аадель встретился с Фахадом Аль-Кувари, старшим менеджером по связям с инвесторами Invest Qatar. Они обсудили, как инициативы агентства по содействию инвестициям будут стимулировать развитие инноваций и предпринимательства в регионе.

2024 год станет знаковым для стартап-ландшафта Катара, поскольку в эту сферу заходит все больше венчурных игроков. Лайла Хумайра посетила Катарский научно-технологический парк, который служит трамплином для стартапов, стремящихся довести свой продукт от идеи до реализации. Она поговорила с основателем компании EMMA Systems о том, как разработанная его командой платформа на базе ИИ оптимизирует эффективность работы аэропорта и повышает безопасность, используя алгоритмы и данные в реальном времени. Лайла также встретилась с Майклом Линтсом, партнером Golden Gate Ventures и катарской венчурной компании Rasmal Ventures, которая открыла свой первый собственный фонд в размере 100 миллионов долларов. Поскольку индустрия стартапов в Катаре продолжает расти, очевидно, что страна уделяет первостепенное внимание инвестициям и строит будущее, диверсифицируя экономику.