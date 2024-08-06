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Яхья Синвар, организатор терактов 7 октября, избран новым лидером ХАМАС

Яхья Синвар
Яхья Синвар Авторское право AP Photo/John Minchillo
Авторское право AP Photo/John Minchillo
By Euronews и AP
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Яхья Синвар, организатор терактов 7 октября, избран новым лидером ХАМАС вместо Исмаила Хании, убитого в Иране на прошлой неделе в результате предполагаемого израильского удара.

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Яхья Синвар, организатор терактов 7 октября, избран новым лидером ХАМАС.

Обозреватели интерпретируют выбор Синвара, лидера организации в секторе Газа и одного из основателей военного крыла ХАМАС, как победу сторонников жёсткой линии, близких к Ирану, и называют "дерзким шагом".

Синвар находится на первом месте в израильском списке на ликвидацию после того, как организовал нападение на юг Израиля 7 октября, в результате которого боевики убили 1200 человек и захватили около 250 заложников.

В заявлении ХАМАС в частности говорится, что Синвар назначен новым главой политического бюро вместо Исмаила Хании, убитого в Иране на прошлой неделе в результате предполагаемого израильского удара.

На прошлой неделе Израиль подтвердил гибель главы военного крыла ХАМАС Мохаммеда Дейфа в результате июльского авиаудара по Газе. В самом исламистском движении его гибель не подтвердили.

Известно, что в отличие от Хании, который долгие годы жил в изгнании в Катаре, Синвар остался в Газе. Лидер ХАМАС на этой территории с 2017 года, он редко появлялся на публике, но железной хваткой поддерживал свою власть. Близкий к "Дейфу" и вооруженному крылу, известному как "Бригады Иззедина аль-Кассама", он работал над наращиванием военного потенциала группировки. С момента нападений 7 октября Синвар находится в глубоком подполье.

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