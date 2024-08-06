Польша договорилась о поставках ударных вертолетов Apache

By Euronews

Соглашения на общую сумму в 255 миллионов долларов заключили Варшава и американские концерны Boeing и General Electric. Польша получит 96 ударных вертолетов Apache.

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Польша и американские концерны Boeing и General Electric заключили две офсетные сделки о поставке 96 ударных вертолетов Apache. Общая сумма соглашений - 255 миллионов долларов.

Подпись под документом поставили заместитель оборонного ведомства Польши Павел Бейда, региональный менеджер Boeing Бригит Паркинсон, и вице-президент по продажам и развитию бизнеса General Electric Рита Флаэрти.

Павел Бейда, заместитель министра обороны Польши: "Польская армия собирается приобрести эти вертолеты. Они действительно укрепят нашу готовность, нашу безопасность перед лицом того, что происходит за границами Республики Польша. Я имею в виду войну в Украине".

О покупке ударных вертолетов Apache было объявлено предыдущим польским правительством в 2022 году.

Соглашения включают положения о развитии ремонтно-сервисной инфраструктуры в польских городах Лодзь и Демблин и обучении инженеров для работы с вертолетами в Военном технологическом университете в Варшаве.