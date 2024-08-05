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Общеевропейская сборная: "за" и "против"

Финал женского кросса на байдарках, Валь-Сюр-Марн, 5 августа 2024 г.
Финал женского кросса на байдарках, Валь-Сюр-Марн, 5 августа 2024 г. Авторское право Kirsty Wigglesworth/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Kirsty Wigglesworth/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и EBU, AP
Опубликовано
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По неофициальным подсчётам, если бы на парижской олимпиаде выступала сборная Евросоюза, она - на сегодня - возглавила бы медальный зачёт. Идея единой европейской делегации возникает регулярно, но на её пути каждый раз встаёт регламент Международного олимпийского комитета.

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По неофициальным подсчётам, если бы на парижской олимпиаде выступала сборная Евросоюза, она - на сегодня - возглавила бы медальный зачёт.

Идея единой европейской делегации возникает регулярно, но на её пути каждый раз встаёт регламент Международного олимпийского комитета, который допускает к участию в играх исключительно национальныен сборные.

Так было, например, на олимпиаде в Токио в 2021 году, когда представитель словенской сборной выступил с требованием пронести европейский флаг. Он обосновал это тем, что Словения на тот момент была председателем Евросоюза по ротации. Но МОК отказал в этой просьбе
Кароль Гомес
специалист по социологии спорта, университет Лозанны

Эксперты единодушны в том, что спорт обладает огромным объединяющим потенциалом, особенно, когда речь идёт об олимпийских играх, где каждый день поднимают флаги стран-победителей и исполняют их гимн. В руководстве Евросоюза это хорошо понимают, развивая в течение последних десяти лет "спортивную дпиломатию". Так, в рамках программы Erasmus + организуются совместные соревнования между странами-членами. Но до создания общеевропейской сборное ещё далеко, считает Кароль Гомес.

Эта идея хороша на бумаге, этот символ, конечно, вызывает интерес. Но против него говорит то, что создание европейской сборной повлекло бы за собой необходимость отбора и, соответственно, отказа в участии в этой сборной для тех или иных спортсменов высокого уровня. То есть вместо подиума, на который поднимаются греческий, испанский и словенский спортсмены, мы в каждой дисциплине могли бы видеть лишь одного представителя Евросоюза
Кароль Гомес
специалист по социологии спорта, университет Лозанны

Так что в Брюсселе пока ищут другие способы отразить в спорте общеевропейскую ДНК. Учитывая, что следующие зимние олимпиады должны пройти в странах ЕС (Италии в 2026-м и Франции в 2030-м), такая возможность ещё представится.

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