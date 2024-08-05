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Многочисленные жертвы в Дакке на антиправительственных протестах

Протест в Дакке
Протест в Дакке Авторское право Rajib Dhar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Rajib Dhar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Звучат призывы к отставке премьер-министра Шейх Хасины.

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По меньшей мере 95 человек, включая не менее 14 полицейских, погибли в столкновениях в столице Бангладеш Дакке в воскресенье, сотни человек получили ранения.

Массовые акции протеста начались в стране в прошлом месяце со студенческих выступлений с требованием отменить систему квот на государственные должности, но столкновения с полицией и проправительственными активистами переросли в насилие и привели к многочисленным жертвам, тогда были убиты не менее 200 человек, арестованы 11 000 человек.

Лидеры протеста и оппозиции призывают премьер-министра Шейх Хасину уйти в отставку.

В стране закрыты школы и университеты. В столице и пригородах введен комендантский час. С понедельника по среду в Бангладеш объявлены выходные.

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