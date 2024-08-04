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Люди покидают Бейрут на фоне опасений масштабных боевых действий

В аэропорту Бейрута
В аэропорту Бейрута Авторское право Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Hassan Ammar/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By euronews
Опубликовано
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Многие авиакомпании в качестве предосторожности уже приостановили полеты в Бейрут и Тель-Авив. Посольства США, Великобритании и Франции рекомендуют своим гражданам покинуть Ливан первым возможным самолетом.

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Сотни людей спешат покинуть Бейрут на фоне опасений масштабных боевых действий в регионе, вызванных недавним убийством в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании.

В субботу посольства США и Великобритании настоятельно рекомендовали своим гражданам покинуть Ливан первым возможным самолетом. Утром в воскресенье к этим рекомендациям присоединилась и Франция.

Ситуация осложняется тем, что многие авиакомпании, включая Air France, Lufthansa и KLM, в качестве предосторожности уже приостановили полеты в Бейрут и Тель-Авив.

Корпус стражей исламской революции заявил в субботу, что ответный удар по Израилю будет нанесен "соответствующим образом, в соответствующее место и время". Между тем, официальные лица в Тель-Авиве и Вашингтоне предполагают, что удар может быть нанесен уже пятого августа.

Ожидается, что он будет похожим на атаку 13-14 апреля, когда Иран запустил по Израилю сотни ракет и дронов, но будет более масштабным и организован в координации с "Хезболлах".

Между тем, в ночь на воскресенье боевики "Хезболлах" запустили по Израилю около 30 ракет из Южного Ливана. Большинство из них были перехвачены "Железным куполом", о пострадавших не сообщается.

30 июля Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации главного военного командира "Хезболлах" Фуада Шукура, ответственного за ракетный обстрел поселка друзов на Голанских высотах, жертвами которого стали 12 детей и подростков. А спустя несколько часов в Тегеране в результате ракетного удара был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность к этим убийствам. В ХАМАС, "Хезболлах" и Иране ответственность возложили на Тель-Авив и пообещали, что не оставят нападение без ответа.

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