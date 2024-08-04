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"Остановите войну в секторе Газа": пропалестинские демонстрации в Париже и Лондоне

демонстрация в Париже
демонстрация в Париже Авторское право Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By euronews
Опубликовано
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Война в секторе Газа идет уже 300 дней. Число погибших палестинцев, по данным Минздрава ХАМАС, приближается к 40 тысячам.

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Пропалестинские демонстранты в субботу приняли участие в манифестациях во многих европейских городах, требуя прекращения войны в секторе Газа, которая преодолела рубеж в 300 дней.

В Париже десятки демонстрантов требовали немедленно прекратить боевые действия и призывали бойкотировать Израиль на Олимпийских играх.

Протестующие держали плакаты с лозунгами: "санкции против израильских военных преступников", "спасите Палестину" и "остановите геноцид палестинцев".

Многие также выражали возмущение присутствием на Олимпийских играх флага Израиля. Активисты заявили, что израильские спортсмены должны были соревноваться в нейтральном статусе, как спортсмены из Беларуси и России после полномасштабного вторжения в Украину.

"Я считаю, что Израиль не должен иметь никакого отношения к Играм, - заявил 59-летний Абделали Мебарки. - Россияне принимают участие в Играх без флага, чем Израиль лучше"?

Большая толпа, требующая положить конец войне, также собралась в центре Лондона.

Протестующие собрались на углу Гайд-парка и вдоль Парк-лейн в центре британской столицы, они развернули длинное красное полотно, которое, по их словам, символизирует те красные линии, которые пересек Израиль.

Число погибших палестинцев в секторе Газа с момента начала боевых действий достигло 39 550 человек, согласно данным министерства здравоохранения Палестины, контролируемого ХАМАС. В Минздраве не уточняют, какой процент от числа погибших составляют боевики.

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