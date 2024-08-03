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Генштаб ВСУ заявил об ударе по российскому аэродрому Морозовск

Атака на нефтехранилище в Ростовской области, недавнее фото
Атака на нефтехранилище в Ростовской области, недавнее фото Авторское право AP/Russian Emergency Ministry Press Service
Авторское право AP/Russian Emergency Ministry Press Service
By euronews
Опубликовано
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В Генеральном штаб ВСУ заявили, что в ночь на 3 августа Сил обороны Украины нанесли удар по аэродрому Морозовск в Ростовской области. В Минобороны РФ отчитались, что в ночь на 3 августа российские средства ПВО уничтожили 76 беспилотников.

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В Генеральном штаб ВСУ заявили, что в ночь на 3 августа Сил обороны Украины нанесли удар по аэродрому Морозовск в Ростовской области. Как говорится в сообщении, зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились, в частности, и управляемые авиационные бомбы. В то же время информация о поражении ПВО и авиационной техники еще "уточняется".

Кроме того в ведомстве заявили о том, что украинские войска атаковали также несколько нефтебаз и объектов хранения горюче-смазочных материалов войск РФ в Белгородской, Курской и Ростовской областях. "Есть данные о попадании и последующем возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами", - утверждают в Генштабе.

Глава Ростовской области Василий Голубев написал в Телеграм, что регион был атакован ночью 55 украинскими беспилотниками. "В результате массированной атаки БПЛА повреждения получил ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах. Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания", - написал губернатор.

Российский телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором, предположительно, показаны кадры ночной атаки на аэродром. Местные жители сообщили телеграм-каналу Astra, что под удар попали военный аэродром Морозовск и комбинат "Атлас" Росрезерва, который поставляет нефтепродукты российской армии.

Это уже третья атака на Морозовск за три недели. До этого аэродром, на котором базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк России, подвергался ударам 22 июля и 14 июня.

Сообщается также, что в Орле два беспилотника с разницей в полчаса попали в жилой многоквартирный дом. По словам губернатора, пострадал один человек, пожар потушили.

В Минобороны РФ отчитались, что в ночь на 3 августа российские средства ПВО уничтожили 76 беспилотников: 36 над Ростовской областью, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областью, по одному - над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

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