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США перебрасывают на Ближний Восток авианосец и эскадрилью истребителей

Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн", иллюстрационное фото
Авианосец ВМС США "Авраам Линкольн", иллюстрационное фото Авторское право Mass Communication Specialist 1st Class Brian M. Wilbur/AP
Авторское право Mass Communication Specialist 1st Class Brian M. Wilbur/AP
By euronews
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В пятницу вечером было заявлено, что в Средиземное море "для защиты американского контингента и Израиля" направлена авианосная ударная группа ВМС США во главе с кораблем "Авраам Линкольн".

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В Пентагоне объявили о планах перебросить эскадрилью истребителей и сохранить авианосец на Ближнем Востоке на фоне растущей напряженности в регионе. В пятницу вечером было заявлено, что в Средиземное море "для защиты американского контингента и Израиля" направлена авианосная ударная группа ВМС США во главе с кораблем "Авраам Линкольн".

Заявление было сделано на следующий день после того, как президент США Джо Байден заявил, что "крайне обеспокоен" перспективой эскалации насилия в регионе.

Он также сказал, что убийство одного из лидеров ХАМАС в Иране "не помогло" усилиям по переговорам о прекращении огня в продолжающейся войне Израиля и ХАМАС.

"У нас есть основа для прекращения огня. (Нетаньяху) должен двигаться к этому, и они должны двигаться к этому сейчас", - сказал Байден после разговора с премьер-министром Израиля Нетаньяху в четверг.

Нетаньяху заявил, что Израиль полон решимости одержать "полную победу" над ХАМАС. Он также сказал, что Израиль надеется на скорое прекращение огня и работает над этим.

Убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в среду и высокопоставленного командира "Хезболлах" Фуада Шукура в Бейруте во вторник грозят спровоцировать полномасштабную региональную войну.

Иран поклялся ответить на атаку по его столице. В пятницу вечером диктор государственного телевидения Ирана объявил, что "в ближайшие часы мир станет свидетелем необычных сцен и важнейших событий".

Похороны Хании прошли в пятницу в Катаре, где главный идеолог ХАМАС проживал последние годы. После траурной церемонии в центральной мечети столицы страны Дохи он был похоронен на кладбище в городе Лусаил.

Символические похороны Хании прошли в пятницу и в Бейруте, на которые собрались сотни людей.

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