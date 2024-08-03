Министр обороны США отменил сделку с организаторами терактов 11 сентября

By euronews

Досудебное соглашение с обвиняемым было достигнуто 31 июля. Все трое согласились признать себя виновными по всем пунктам, включая убийство около 3 тысяч человек, в обмен на пожизненное заключение вместо смертной казни.

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Досудебное соглашение с тремя обвиняемыми по делу об организации терактов 11 сентября 2001 года оказалось недолгим. В пятницу глава Пентагона Ллойд Остин отменил его, об этом стало известно из его служебной записки.

В ней Остин сообщил, что снял полномочия заключать досудебные соглашения по этому делу с бригадного генерала Сьюзан Эскалье, которая курировала его рассмотрение в военном суде в Гуантанамо. "Ответственность за это решение должна лежать на мне", - говорится в заявлении Остина.

Соглашение с обвиняемым Халидом Шейхом Мохаммедом и его сообщниками Валидом бин Атташем и Мустафой Ахмедом Адамом аль-Хавсави было достигнуто 31 июля. Все трое согласились признать себя виновными по всем пунктам, включая убийство около 3 тысяч человек, в обмен на пожизненное заключение вместо смертной казни.

Американские СМИ отмечали, что такая сделка позволила бы резко ускорить процесс, прекратив многолетние досудебные разбирательства, которые до сих пор сосредоточены на вопросе о том, допустимы ли в суде показания, полученные под пытками в Гуантанамо.

Однако заключение сделки вызвало резкую критику многих республиканцев, в том числе лидеров партии в Палате представителей и в Сенате - Майка Джонсона и Митча Макконнелла, а также многих членов семей жертв теракта. Джонсон назвал это "пощечиной" близким погибших, а кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявил, что Америке нужен президент, которые "уничтожает террористов, а не договаривается с ними".

По данным обвинения, именно Халид Шейх Мохаммед предложил Усаме бен Ладену такую форму организации теракта, а позже лично подбирал и инструктировал смертников. Он был задержан в 2003 году в Пакистане и содержался в тюрьмах ЦРУ, прежде чем его отправили в Гуантанамо.