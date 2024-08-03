EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Министр обороны США отменил сделку с организаторами терактов 11 сентября

Халид Шейх Мохаммед, рисунок 2008 года
Халид Шейх Мохаммед, рисунок 2008 года Авторское право Janet Hamlin/AP2008
Авторское право Janet Hamlin/AP2008
By euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Досудебное соглашение с обвиняемым было достигнуто 31 июля. Все трое согласились признать себя виновными по всем пунктам, включая убийство около 3 тысяч человек, в обмен на пожизненное заключение вместо смертной казни.

РЕКЛАМА

Досудебное соглашение с тремя обвиняемыми по делу об организации терактов 11 сентября 2001 года оказалось недолгим. В пятницу глава Пентагона Ллойд Остин отменил его, об этом стало известно из его служебной записки.

В ней Остин сообщил, что снял полномочия заключать досудебные соглашения по этому делу с бригадного генерала Сьюзан Эскалье, которая курировала его рассмотрение в военном суде в Гуантанамо. "Ответственность за это решение должна лежать на мне", - говорится в заявлении Остина.

Соглашение с обвиняемым Халидом Шейхом Мохаммедом и его сообщниками Валидом бин Атташем и Мустафой Ахмедом Адамом аль-Хавсави было достигнуто 31 июля. Все трое согласились признать себя виновными по всем пунктам, включая убийство около 3 тысяч человек, в обмен на пожизненное заключение вместо смертной казни.

Американские СМИ отмечали, что такая сделка позволила бы резко ускорить процесс, прекратив многолетние досудебные разбирательства, которые до сих пор сосредоточены на вопросе о том, допустимы ли в суде показания, полученные под пытками в Гуантанамо.

Однако заключение сделки вызвало резкую критику многих республиканцев, в том числе лидеров партии в Палате представителей и в Сенате - Майка Джонсона и Митча Макконнелла, а также многих членов семей жертв теракта. Джонсон назвал это "пощечиной" близким погибших, а кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявил, что Америке нужен президент, которые "уничтожает террористов, а не договаривается с ними".

По данным обвинения, именно Халид Шейх Мохаммед предложил Усаме бен Ладену такую форму организации теракта, а позже лично подбирал и инструктировал смертников. Он был задержан в 2003 году в Пакистане и содержался в тюрьмах ЦРУ, прежде чем его отправили в Гуантанамо.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Организаторы 11 сентября пошли на сделку со следствием

Успех спецоперации в Кабуле: США не исключают новых ударов по террористам после убийства аз-Завахири

Аз-Завахири, "Аль-Каида", Талибан и ИГИЛ: мнение эксперта

Аль-Каида Гуантанамо Теракты 11 сентября Пентагон