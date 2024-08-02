Боевые действия на Покровском направлении в Донбассе усиливаются

By Euronews

В Турции построен еще один военный корабль для нужд ВСУ.

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Аналитики Институт изучения войны отмечают, что российские силы продвигаются в направлении Покровска, к западу от оккупированной Авдеевки в Донецкой области.

В сводке Генштаба ВСУ сообщается о 127 боевых столкновениях на линии фронта, треть из них произошла на Покровском направлении.

По данным аналитиков проекта DeepState, связанного с минобороны Украины, армия РФ оккупировала село Весёлое в Донецкой области.

В четверг в результате российского обстрела в Никополе в Днепропетровской области погибли две женщины, нанесен ущерб гражданской инфраструктуре.

В ночь на пятницу взрывы прогремели в аннексированном Крыму. Сообщается массированной воздушной атаке и о падении обломков ракет и дронов в Севастополе. Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что на крышу девятиэтажного дома упали обломки сбитой ракеты ATACAMS.

В Стамбуле состоялась церемония спуска на воду корвета класса Ada "Гетман Иван Выговский", построенного для нужд ВСУ в Турции.

Власти Белгородской области сообщили о пострадавших в Шебекинском округе в результате атак БПЛА Вооруженных сил Украины.

Минобороны РФ заявило, что сбиты семь украинских дронов над Курской областью, Белгородской областью и Краснодарским краем.