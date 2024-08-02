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Похороны Исмаила Хании в Катаре

Похороны Исмаила Хании в столице Катара Дохе
Похороны Исмаила Хании в столице Катара Дохе Авторское право AP/AP
Авторское право AP/AP
By Кнарик Хачатрян
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В столице Катара прошли похороны политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, убитого в Тегеране. Его оплакивали во многих мусульманских странах, в том числе в Ливане и Турции.

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Тысячи скорбящих собрались в столице Катара, чтобы отдать дань уважения убитому политическому лидеру ХАМАС Исмаилу Хании. Гроб пронесли через скандирующие толпы в мечеть Дохи, украшенную цветами палестинского флага.

Хания был убит в ночь на 31 июля в результате взрыва бомбы, заложенной в гостевом доме в Тегеране и приведённой в действие дистанционно. Об этом написали СМИ со ссылкой на многочисленные источники на Ближнем Востоке. Ранее сообщалось, что лидер ХАМАС погиб в результате ракетного удара.

ХАМАС и Иран обвиняют в убийстве Израиль, но власти еврейского государства свою причастность не подтвердили и не опровергли. Гибель Хании оплакивали во многих мусульманских странах

В Ливане тысячи людей вышли на улицы столицы Бейрута с символическим гробом. Молитвы по политическому лидеру ХАМАС возносили в столице Турции Анкаре.

В то время как Иран пообещал отомстить за смерть Хании, президент США Джо Байден повторил свои призывы к миру в регионе, находящемся на грани тотальной войны.

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