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Гроб с телом Хании прибыл в Катар

Похороны Хании состоятся в пригороде Дохи
Похороны Хании состоятся в пригороде Дохи Авторское право Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Израиль не берёт на себя ответственность за убийство главы политбюро ХАМАС

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Гроб с телом убитого палестинского лидера Исмаила Хании прибыл в Доху. В пригороде катарской столицы в пятницу должны состояться его похороны. На церемонию прощания собираются лидеры ряда ближневосточных стран и политических движений. Среди них — президент Ирана, Масуд Пезешкиан. Хания погиб в Тегеране, куда он прибыл именно на церемонию инаугурации главы государства.

Удары Израиля по Ливану и гибель Хании привели к эскалации на Ближнем Востоке. Руководители стран и движений выступают с резкими высказываниями. Верховный лидер Ирана поклялся «отомстить Израилю» ещё несколько дней назад.

Лидер «Хезболлах» шейх Хассан Насралла в четверг заявил, что после убийства Фуада Шукура в Бейруте, конфликт с Израилем вошел в новую фазу, и группировка теперь вовлечена в «открытую битву на всех фронтах».

Израиль, со своей стороны, так и не взял на себя ответственность за убийство Исмаила Хании. Глава пресс-службы Цахала заявил, что израильские самолёты не наносили в тот день никаких ударов по всему Ближнему Востоку. А СМИ США, со ссылкой на свои источники, сообщают, что авиаудар и не был причиной гибели лидера ХАМАС: по этим сведениям, в гостинице взорвалась бомба, заложенная ещё за два месяца до его визита.

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