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Турецкий стрелок выиграл медаль ОИ-2024 без экипировки и взорвал соцсети

Юсуф Дикеч на соревнованиях по стрельбе на ОИ-2024
Юсуф Дикеч на соревнованиях по стрельбе на ОИ-2024 Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By James Thomas
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Для Юсуфа Дикеча это уже пятая Олимпиада, но медаль первая, как и популярность, пришедшая к нему благодаря его невозмутимому стилю и отказу от экипировки.

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Социальные сети взорвала фотография турецкого стрелка, который явился на свои соревнования в Париже, казалось бы, безразличным, но при этом завоевал серебряную медаль.

Юсуф Дикеч, держа руку в кармане и не имея никакой специальной экипировки, которой были оснащены его соперники, своим непринужденным стилем выделялся среди своих конкурентов на вчерашних соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных команд.

Успех Дикеча, занявшего второе место вместе со своим партнером Шеввалем Илайдой Тарханом, в сочетании с его очевидной полной невозмутимостью в одночасье сделал его интернет-сенсацией.

"Турция отправила 51-летнего парня без специализированных линз, защитных очков или наушников и получила серебряную медаль", - говорится в одном из вирусных постов в сети X, который на момент написания статьи набрал почти 90 миллионов просмотров.

Большинство олимпийских стрелков используют специальную защиту для ушей и линзы, блокирующие зрение на одном глазу и уменьшающие блики, но Дикечу, очевидно, ничего этого не понадобилось, чтобы прекрасно выступить и уступить лишь сербскому дуэту Зоране Арунович и Дамиру Микечу.

"Успех не приходит с руками в карманах"

Дикеч - не новичок в стрельбе: Париж 2024 - это его пятая Олимпиада, до этого он представлял Турцию в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах. Он также является обладателем нескольких титулов на чемпионатах мира и Европы в различных видах стрельбы из пистолета.

К тому же он отставной сержант турецкой жандармерии.

"Мне не нужно было специальное оборудование", - сказал Дикеч в интервью турецким СМИ. "Я прирожденный стрелок".

"Успех не приходит с руками в карманах", - еще одно его заявление для отечественной прессы.

Даже официальные олимпийские аккаунты в социальных сетях присоединились к празднованию удивительно непринужденного стиля Дикеча.

"Олимпийские звезды #shootingsport, о которых мы и не подозревали", - написали в сети X, имея в виду также Ким Ё Джи из Южной Кореи, которая также покорила сердца и умы пользователей социальных сетей.

Как ни странно, Ким стала знаменитой ровно по той же причине, что и Дикеч: серебряную медалистку в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди женщин прославили за ее "энергию главной героини" благодаря футуристическим приспособлениям для стрельбы и невозможной хладнокровности.

Это произошло после того, как появилось видео с Кубка мира ISSF 2024 года, где она смотрит в камеру после побития мирового рекорда, которое вскоре стало вирусным.

Другие пользователи соцсетей поспешили присоединиться к веселью, создавая мемы, пародийные кадры из популярных фильмов и коллажи, на которых турецкая звезда проводит время со своим котом.

Другие накладывают пинты пива и сигареты на ставшую уже легендарной фотографию Дикеча, предполагая, что он выглядит так, будто только что пришел на Олимпиаду после посиделок в пабе, а третьи намекают на то, что он секретный агент.

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