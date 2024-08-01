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Организаторы 11 сентября пошли на сделку со следствием

Всё это время обвиняемые остаются в тюрьме Гуантанамо
Всё это время обвиняемые остаются в тюрьме Гуантанамо Авторское право Alex Brandon/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
Авторское право Alex Brandon/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Организаторы готовы признать вину, чтобы избежать смертной казни

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Обвиняемые в организации терактов 11 сентября пошли на сделку со следствием. Об этом сообщил Пентагон, не раскрывая деталей. СМИ отмечают, что узнали подробности из писем, которые военная прокуратура США направила родственникам жертв терактов.

По этим данным, Валид Шейх Мохаммед и двое его подельников согласны признать свою вину по всем пунктам, включая убийство 2976 человек. Взамен они избегут смертной казни.

По данным обвинения, именно Халид Шейх Мохаммед предложил Усаме бен Ладену такую форму организации теракта, а позже лично подбирал и инструктировал смертников. Всё это время обвиняемый оставались в американской тюрьме Гуантанамо.

Американские СМИ отмечают, что такая сделка позволит резко ускорить процесс, прекратив многолетние досудебные разбирательства, которые до сих пор сосредоточены на вопросе о том, допустимы ли в суде показания, полученные под пытками в Гуантанамо.

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