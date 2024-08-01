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Длинные очереди на эстонско-российской границе

Нарва слева, Ивангород справа
Нарва слева, Ивангород справа Авторское право James Heintz/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
Авторское право James Heintz/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Через Эстонию попасть в Россию гораздо дешевле, но дольше, чем через Армению и Турцию

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Сотни людей ждут на границе между Нарвой и Ивангородом: после закрытия переходов в Финляндии, Эстония стала одним из главных перевалочных пунктов для желающих попасть в Россию. До Нарвы ходит поезд из Таллинского аэропорта, и это как минимум вдвое дешевле, чем самолёт через Армению или Турцию.

«Тяжело. У многих родственники, все катаются туда обратно, поэтому приходится терпеть. На самом деле я и все мои друзья, которые учатся в Италии, они не так часто ездят из за того, что сложно. Я только два раза в год, получается, езжу. У меня в России мама, папа, брат, все бабушки, дедушки, все живут в России», — рассказывает Тамара, которая учится в Милане.

Каждый день КПП пропускает около 300 человек, но очередь может достигать нескольких сотен. Ожидание, по словам путешественников, может длиться до шести часов, что может привести к конфликтам в очереди.

«Нужно иметь очень-очень много терпения, очень сложно. И если бы не было какой-то нужды, то лучше и даже не начинать это путешествие, не дёргаться», — говорит живущая в Италии Наталья.

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