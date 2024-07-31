Мадуро требует арестовать лидеров оппозиции на фоне массовых протестов

By Euronews

По данным правозащитников, погибли не мене 11 демонстрантов, в том числе два подростка.

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Власти Венесуэлы усиливают давление на оппозицию. Николас Мадуро, объявленный победителем президентских выборов, потребовал арестовать своего оппонента Эдмундо Гонсалеса и лидера оппозиции Марию Корину Мачадо.

Избирательный совет не обнародовал никаких результатов на уровне избирательных участков, которые поступают из протоколов, распечатываемых более чем 30 000 электронных машин для голосования после закрытия избирательных участков. Ведомство не обязано этого делать, но на предыдущих выборах оно размещало данные в Интернете в течение нескольких часов.

Иностранные государства, включая ключевого союзника Бразилию, заявили о о непрозрачности выборов.

Мачадо утверждает, что получила доступ к протоколам и кандидат от оппозиционной коалиции набрал более 84% голосов.

В стране вспыхнули акции протеста против официально объявленных итогов выборов.

Генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб сообщил журналистам, что более 700 демонстрантов были арестованы в понедельник. Он добавил, что один офицер полиции был убит. Правозащитники сообщают о не менее 11 погибших манифестантах по всей стране, включая двух подростков.

Мачадо и Гонсалес призвали своих сторонников сохранять спокойствие и избегать насилия.

Организация американских государств раскритиковала правительство Венесуэлы за то, что официальные данные до сих пор не опубликованы, и предложила провести новые выборы, за которыми будут следить международные наблюдатели.

Правительство Перу отвергло результаты выборов в Венесуэле, что привело к закрытию посольства Венесуэлы в Лиме.

Венгрия наложила вето на заявлении ЕС по поводу ситуации в Венесуэле.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами сырой нефти и когда-то могла похвастаться самой развитой экономикой в ​​Латинской Америке.

Мадуро пришел к власти в 2013 году. Резкое падение цен на нефть, повсеместный дефицит и гиперинфляция, взлетевшая более чем на 130 000%, привели к социальным волнениям и массовой эмиграции.

Более 7,7 миллионов венесуэльцев покинули страну с 2014 года, что стало крупнейшим исходом в новейшей истории Латинской Америки.