By Euronews и AP

Олимпиада 2024 года, как известно, началась с проливного дождя на церемонии открытия. Теперь спортсменам и зрителям предстоит пройти другое испытание: экстремальную жару

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После прошедшей под дождем церемонии открытия Олимпиады на прошлой неделе, спортсменам и болельщикам приходится приспосабливаться теперь к другому явлению: экстремальной жаре.

По данным французского национального метеорологического агентства, на большей части Франции действует предупреждение о тепловой волне, а температура в Париже и его окрестностях может подняться до 35 градусов по Цельсию и выше.

Чтобы озладиться, посетители и жители столицы старались оставаться в тени и пить много воды. Посетители и жители города стрались оставаться в тени и пить много воды.

Несколько станций, распыляющих воду, были установлены в городском парке La Concorde, где проводятся соревнования по скейтбордингу и велофристайлу BMX.

Оператор парижских поездов и метро сообщил, что более 2,5 млн контейнеров с водой будут распределены на более чем 70 вокзалах и остановках транспортной сети, а также на автобусных станциях.

Ожидается, что жара будет еще сильнее на юге страны, в том числе в районе Марселя, где проходят футбольные и парусные соревнования.

Национальное метеорологическое агентство Франции назвало волны жары "все более интенсивными, частыми, ранними и продолжительными" в условиях изменения климата. По данным агентства, до 1989 года такие высокие температуры наблюдались в среднем раз в пять лет, но с 2000 года они повторяются каждый год. По прогнозам специалистов, эта тенденция будет усиливаться.