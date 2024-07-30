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Венесуэльская оппозиция заявляет, что победил её кандидат

Во многих городах вспыхнули протесты и беспорядки
Во многих городах вспыхнули протесты и беспорядки Авторское право Fernando Vergara/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Fernando Vergara/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Оппозиция заявляет, что у неё есть документальные доказательства победы Эдмундо Гонсалеса

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Венесуэльская оппозиция настаивает на том, что её кандидат — Эдмундо Гонсалес — победил на президентских выборах, набрав более 70% голосов.

Официальные данные избиркома — победа действующего главы государства Николаса Мадуро, набравшего 51%, Гонсалес получил 44%. Оппозиция обвинила власти в масштабных фальсификациях.

Мария Корина Мачадо, лидер оппозиции Венесуэлы:

«Даже если Национальный избирком запишет 100% оставшихся голосов за Мадуро, этого будет недостаточно, чтобы победить Эдмундо. У нас достаточно голосов. Разница велика, просто ошеломляюща».

Николас Мадуро, в свою очередь, обвинил оппозиционеров в намерении втянуть страну в политический кризис.

В целом ряде стран Латинской Америки заявили, что отказываются признавать переизбрание Мадуро на третий срок. В ответ Каракас заявил, что отзывает послов из семи государств. «Сильные сомнения» в прозрачности подсчёта голосов выразили в США.

Во многих городах Венесуэлы тысячи людей вышли на акции протеста против официальных результатов президентских выборов. Демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, СМИ сообщают по меньшей мере об одном погибшем.

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