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Индия: более 50 погибших и сотни пропавших без вести в результате схода оползней

Люди идут на работу утром, держа в руках зонтики во время дождя в Кочи, штат Керала, Индия, вторник, 30 июля 2024 года.
Люди идут утром на работу, держа в руках зонтики во время дождя в Кочи, штат Керала, Индия, вторник, 30 июля 2024 года. Авторское право R S Iyer/ AP
Авторское право R S Iyer/ AP
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на французском языке

Проливные дожди вызвали несколько оползней в южном индийском штате Керала, жертвами которых стали более 50 человек. Десятки людей считаются пропавшими без вести. В поисково-спасательной операции задействованы военные.

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Более 50 человек стали жертвами оползней, вызванных проливными дождями на юге Индии.

Десятки людей считаются пропавшими без вести.

Пострадавшие деревни расположены в холмистой местности округа Ваянад в штате Керала. Спасатели прилагают все усилия, чтобы извлечь пропавших без вести из-под завалов, но их усилиям мешают заблокированные дороги и сложный рельеф местности.

В поисково-спасательной операции задействованы военные.

В ночь на вторник после многодневных ливней в Ваянаде сошло несколько оползней.

Сообщается о разрушении большого числа жилых домов, повреждении дорог и мостов.

Власти штата полагают, что число погибших может возрасти.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших и предложил свою поддержку пострадавшим.

Индия регулярно страдает от наводнений в сезон муссонов, который длится с июня по сентябрь и приносит большую часть годового количества осадков в Южной Азии.

В 2018 году в штате Керала после разрушительных дождей произошло самое сильное наводнение за столетие.

По мнению ученых, влияние муссонов становится все более серьезным в результате изменения климата.

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