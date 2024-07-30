By Euronews и AP

Проливные дожди вызвали несколько оползней в южном индийском штате Керала, жертвами которых стали более 50 человек. Десятки людей считаются пропавшими без вести. В поисково-спасательной операции задействованы военные.

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Более 50 человек стали жертвами оползней, вызванных проливными дождями на юге Индии.

Десятки людей считаются пропавшими без вести.

Пострадавшие деревни расположены в холмистой местности округа Ваянад в штате Керала. Спасатели прилагают все усилия, чтобы извлечь пропавших без вести из-под завалов, но их усилиям мешают заблокированные дороги и сложный рельеф местности.

В поисково-спасательной операции задействованы военные.

В ночь на вторник после многодневных ливней в Ваянаде сошло несколько оползней.

Сообщается о разрушении большого числа жилых домов, повреждении дорог и мостов.

Власти штата полагают, что число погибших может возрасти.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших и предложил свою поддержку пострадавшим.

Индия регулярно страдает от наводнений в сезон муссонов, который длится с июня по сентябрь и приносит большую часть годового количества осадков в Южной Азии.

В 2018 году в штате Керала после разрушительных дождей произошло самое сильное наводнение за столетие.

По мнению ученых, влияние муссонов становится все более серьезным в результате изменения климата.