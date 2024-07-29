EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Пляжи Одессы оборудовали бомбоубежищами для отдыхающих

Пляж в Одессе
Пляж в Одессе Авторское право Кадр из видео чешского телеканала CZCT
Авторское право Кадр из видео чешского телеканала CZCT
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В Одессе и области открыты несколько зон для купания.

РЕКЛАМА

Бомбоубежища на пляже, сигналы воздушной тревоги и постоянные отключения электричества — так выглядит отдых в Одессе этим летом. В городе и области официально открыты 11 зон для купания.

Власти намерены выдать разрешения на открытие около 20 пляжей при условии соблюдения строгих мер безопасности. Наличие укрытий — одно из главных требований.

В результате российского вторжения в Украину Одесса осталась практически единственной возможностью для летнего отдыха на море внутри страны. Об этом сообщается в репортаже чешского телеканала CT.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Украинские дроны ударили по складу боеприпасов в России

Российский удар по Днепру: шестеро погибших, более 50 раненых

В Запорожье объявлен траур по семи погибшим в Вольнянске

Украина Одесса Вторжение России в Украину