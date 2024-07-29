Пляжи Одессы оборудовали бомбоубежищами для отдыхающих

By Euronews

В Одессе и области открыты несколько зон для купания.

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Бомбоубежища на пляже, сигналы воздушной тревоги и постоянные отключения электричества — так выглядит отдых в Одессе этим летом. В городе и области официально открыты 11 зон для купания.

Власти намерены выдать разрешения на открытие около 20 пляжей при условии соблюдения строгих мер безопасности. Наличие укрытий — одно из главных требований.

В результате российского вторжения в Украину Одесса осталась практически единственной возможностью для летнего отдыха на море внутри страны. Об этом сообщается в репортаже чешского телеканала CT.