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Президент Индонезии прибыл в новую столицу

Президентский дворец в Нусантаре
Президентский дворец в Нусантаре Авторское право Vico/Indonesian President Palace
Авторское право Vico/Indonesian President Palace
By Euronews
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Переезд всех госучреждений в Нусантару планируется завершить до середины августа

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Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в свой новый офис в новой столице страны, Нусантаре. Строительство города началось несколько лет назад. Переезд всех госучреждений планируется завершить до 17 августа — Дня независимости.

Нынешняя столица, Джакарта, страдает от перенаселения и экологических проблем. Однако и новый проект тоже подвергся осуждению со стороны защитников окружающей среды: город, по их мнению, станет лишь новым источником загрязнения, не решив проблемы Джакарты. Кроме того, город изменит традиционный образ жизни коренных народов, живущих в районе строительства

Критику вызвали и огромные расходы на строительство нового города, утверждённые ещё в период коронакризиса.

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