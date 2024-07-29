Президент Индонезии прибыл в новую столицу

By Euronews

Переезд всех госучреждений в Нусантару планируется завершить до середины августа

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Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в свой новый офис в новой столице страны, Нусантаре. Строительство города началось несколько лет назад. Переезд всех госучреждений планируется завершить до 17 августа — Дня независимости.

Нынешняя столица, Джакарта, страдает от перенаселения и экологических проблем. Однако и новый проект тоже подвергся осуждению со стороны защитников окружающей среды: город, по их мнению, станет лишь новым источником загрязнения, не решив проблемы Джакарты. Кроме того, город изменит традиционный образ жизни коренных народов, живущих в районе строительства

Критику вызвали и огромные расходы на строительство нового города, утверждённые ещё в период коронакризиса.