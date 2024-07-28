Путин принял военно-морской парад и предупредил США

Президент РФ заявил, что если США разместят дальнобойное оружие в Германии, Москва сочтёт себя свободной от моратория на развертывание ракет средней и малой дальности.
Россия отмечает День Военно-Морского флота. В Санкт-Петербурге президент Владимир Путин принял главный военно-морской парад в акватории реки Невы и на Сенатской площади. Путина на катере "Раптор" сопровождали министр Андрей Белоусов и главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.
Для участия в параде прибыли также корабли из Китая, Алжира и Индии.
После обхода всех кораблей катер президента РФ пришвартовался к Адмиралтейской набережной. Поздравив всех с Днём ВМФ, Путин прокомментировал в своем выступлении заявление администрации США и правительства ФРГ.
Ранее в этом месяце Берлин и Вашингтон сообщили о планах размещения с 2026 г. на территории Германии американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности. Таким образом США нгамерены продемонстрировать свою приверженность НАТО и европейской обороне.
По словам Путина, в зоне досягаемости американских ракет окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура.
Военно-морской парад завершился прохождением строя кораблей в акватории Невы и торжественным военным маршем на Сенатской площади.