Водный кризис в Румынии

By Euronews

Люди в деревнях получают воду порциями как минимум в 6 уездах Румынии, а именно в Констанце, Албе, Долже, Яссах, Прахове и Горже. Расход воды в жаркий период увеличивается в три раза, говорят специалисты, и резервуары не справляются.

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- Как видите, воды у нас нет. Обещали, что её дадут с 6 до 9 утра. Но ни тогда, ни сейчас нет ни капли воды. Смотрите, - говорит Георгий Савин, житель села Котнарь Ясского уезда.

Низкий уровень осадков, зафиксированный в последние годы на фоне длительной засухи, привел к нормированию водоснабжения. В Яссском уезде, например, тысячи людей получают воду всего несколько часов в день. И так будет по меньшей мере до конца лета.

- С 2002 года я построил три колодца, а воды у меня до сих пор нет. Теперь вот четвёртую скважину пробурил, просто, чтобы вода у нас была. Но смотрите, воды у нас как не было - так и нет, - сокрушается Георгий. - У меня в ванной два ведра воды плюс две пятилитровые канистры, а если и этого не хватает, то сажусь в машину и еду за водой. Раньше у нас этой проблемы не было, но летом... Прошлым летом тоже было, но вроде не так, как сейчас.

Те, у кого есть колодцы, видят своими глазами, как уровень в них падает, из-за чего становится трудно набрать даже ведро чистой воды. Многие люди обратились к местным властям, которые ежедневно доставляют им воду.

- С тележкой у нас это занимает 2-2,5 часа, к моменту пополнения образуется очередь. Воды нет. У нас нет решений. У нас нет абсолютно ничего.